Grève en septembre : quels sont les secteurs qui pourraient être concernés par le mouvement «Bloquons tout» ?

Né sur les réseaux sociaux, le mouvement «Bloquons tout» est devenu viral. De nombreux syndicats ont appelé à une grève générale le 10 septembre, pour contester contre le budget 2026 de François Bayrou.

La rentrée de septembre s’annonce agitée. Mécontents des mesures économiques pour le budget 2026 proposées en juillet dernier par François Bayrou, plusieurs syndicats appellent à «tout bloquer» le 10 septembre.

Le troisième syndicat de cheminots SUD-Rail a appelé jeudi 21 août à faire «grève massivement» le 10 septembre, quand la CGT-Cheminots et l'Unsa-Ferroviaire ont indiqué à l'AFP que leur décision de rejoindre le mouvement sera prise ces prochaines semaines.

Blocage des sites de distribution de carburant

Opposés à la réforme de la prise en charge des frais de transport de patients, les taxis comptent également se faire entendre. Les fédérations de taxis entendent bloquer dès le 5 septembre aéroports, gares, frontières, sites de distribution de carburant ou encore les Champs-Élysées à Paris.

«Nous voulons mettre le pays à l'arrêt pour que le gouvernement arrête de nous mépriser», a affirmé auprès de l’AFP Dominique Buisson, secrétaire général de la FNDT, on veut également mettre le système de distribution de carburant en vrac. Mais pour l’heure, la Fédération nationale du taxi ne souhaite pas unir la mobilisation des taxis au mouvement de blocage du 10 septembre, estimant ne pas être «sur les mêmes revendications».

Après la publication au Journal officiel d’un arrêté entérinant la baisse des remises commerciales que les laboratoires peuvent accorder aux officines sur les médicaments génériques, les pharmaciens en colère ont annoncé mercredi leur intention de renforcer leur mobilisation à la rentrée.

«La trahison est actée, la colère des pharmaciens n’en est que décuplée, a réagi dans un communiqué la Fédération des pharmaciens d'officine (FSPF), syndicat majoritaire, dans un communiqué commun avec d'autres organisations de pharmaciens (Uspo, UNPF, Federgy, UDGPO), les représentants des pharmaciens et des groupements de pharmacie donnent donc rendez-vous, en septembre, devant le Parlement».

Vers une grève générale ?

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) prévoit également de se faire entendre. Les syndicats CGT, FO, CFTC et UNSA ont appelé à des assemblées générales pour préparer leur mobilisation.

Tout comme la fédération mines et énergie de la CGT qui a appelé à manifester son opposition à la hausse du coût de l’énergie.

Trains, taxis, pharmacies, hôpitaux, énergie… Pour l’heure, si les moyens de contestation restent flous, le mouvement «Bloquons tout» continue à gagner de l’ampleur, ayant reçu le soutien de la France insoumise, des Écologistes, des communistes puis des socialistes.

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s’est néanmoins montrée «prudente» sur un mouvement qu’elle juge «nébuleux». L’intersyndicale prévue le 1er septembre permettra de le préciser.