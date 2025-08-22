Orages : voici l'unique département placé en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a maintenu un département en vigilance jaune orages pour cette journée du vendredi 22 août.

Le ciel devrait gronder dans le sud-est de l'Hexagone. Météo-France a placé un département en vigilance jaune orages pour cette journée du vendredi 22 août.

Le département concerné est les Alpes-Maritimes. Selon les prévisionnistes, «des averses se produisent encore sur les Alpes et la Haute-Corse, avec un risque orageux l'après-midi». La vigilance doit être levée à partir de 21h.

© Météo-France

Toujours pour cette journée de vendredi, l'Eure-et-Loir est également placée en vigilance jaune pour des risques de crues, d'après Météo-France.

Les prévisionnistes informent qu'il est important d'être attentif à l'arrivée de ces orages, bien qu'il ne s'agisse que d'une vigilance jaune, surtout si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique.