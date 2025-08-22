Parc refusant l'accès à de jeunes israéliens : «Il faut que tous les Français se disent qu'ils ne veulent pas de cette France», alerte Perla Danan

«Il faut que tous les Français se disent qu'ils ne veulent pas de cette France», a lancé ce vendredi Perla Danan, présidente du Crif Languedoc-Roussillon, réagissant au refus d'un parc de loisirs d'accueillir de jeunes israéliens.
