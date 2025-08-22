Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Parc refusant l'accès à de jeunes israéliens : «Il faut que tous les Français se disent qu'ils ne veulent pas de cette France», alerte Perla Danan

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il faut que tous les Français se disent qu'ils ne veulent pas de cette France», a lancé ce vendredi Perla Danan, présidente du Crif Languedoc-Roussillon, réagissant au refus d'un parc de loisirs d'accueillir de jeunes israéliens. 

 

AntisémitismeRacisme

À suivre aussi

Antisémitisme : 150 jeunes israéliens interdits d'entrée dans un parc de loisirs
Sabrina Medjebeur : «Le slogan "free Palestine" dessert la cause palestinienne»
«Le slogan "Free Palestine" dessert la cause palestinienne», selon Sabrina Medjebeur
Antisémitisme : «On ne va pas baisser les bras face à ces décérébrés», martèle Alain Jakubowicz

Ailleurs sur le web

Dernières actualités