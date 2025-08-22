Paris : une plaque en mémoire des 44 enfants d'Izieu vandalisée dans le 13e arrondissement

Une plaque du souvenir des 44 enfants juifs d'Izieu a été vandalisée jeudi dans le 13e arrondissement de Paris. Une enquête a été ouverte.

Un nouvel acte antisémite qui vient s'ajouter à une liste déjà très longue. Sur la place en la mémoire des 44 enfants d’Izieu, dans le 13e arrondissement de la capitale, la plaque du même nom a été vandalisée et taguée de l’inscription «Free Gaza», a-t-on appris de source policière.

Selon cette dernière, ce jeudi 21 août, une personne anonyme s’est présentée au commissariat vers 17h00 pour signaler des écritures sur la plaque de la rue «Place des 44 enfants d’Izieu».

Celle-ci se trouve à côté de la stèle commémorative en marbre où sont inscrits les noms des enfants déportés et assassinés.

«Il faut des sanctions exemplaires»

Les policiers, une fois sur place, ont constaté la présence de l’inscription «Free Gaza» mesurant 10 cm x 10 cm écrite au marqueur noir dans le coin en haut à gauche de la plaque de rue.

S’attaquer à la plaque des 44 enfants d’Izieu, ce n’est pas du vandalisme, c’est un acte antisémite ignoble.

On ne s’en prend pas à du métal mais à la mémoire d’enfants martyrs, assassinés parce qu’ils étaient juifs.

Ces attaques visent à salir, nier et effacer. Elles rappellent… pic.twitter.com/mLO6ty1giD — Bruno BENJAMIN (@bruno_benjam1) August 21, 2025

L’ancien président du CRIF Marseille Provence Bruno Benjamin s'en est vivement ému sur le réseau social X : «On ne s’en prend pas à du métal mais à la mémoire d’enfants martyrs assassinés parce qu’ils étaient juifs». Avant d’ajouter qu’il «faut des sanctions exemplaires».

des enfants morts sous les ordres de Klaus Barbie

Pour rappel, cet événement marquant de la Seconde Guerre Mondiale s'est déroulé le 6 avril 1944. Les enfants juifs d'Izieu sont issus d'une colonie de vacances déplacée de l'Hérault près de Montpellier à Izieu, un village dans l'Ain.

Un Français de Metz Lucien Bourdon, installé dans le même village en 1943, les avait dénoncés et sur les ordres de Klaus Barbie, la Gestapo les avait raflés avec les 7 adultes présents.

De la prison de Montluc au camp de Drancy, ils avaientété déportés entre le 13 avril et le 20 juin vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Une seule personne a survécu : Léa Feldblum, une éducatrice de la colonie qui a témoigné en 1987 au procès de Klaus Barbie.

Concernant la plaque en leur mémoire, la Mairie du 13e arrondissement a été contactée et des agents devaient intervenir afin de la nettoyer.