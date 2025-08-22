Retours des vacances d'été : voici les axes à éviter ce week-end, selon Bison futé

Cette fin de semaine sera marquée par une forte circulation sur les routes de l'Hexagone. Dans le sens des retours, Bison futé voit rouge dès ce vendredi dans un grand nombre de départements. Voici les axes à éviter dès à présent.

Le retour des vacances d'été va une nouvelle fois rimer avec patience sur le chemin du retour. De nombreux plaisanciers investiront les routes pour revenir à leur domicile. Les prévisions sont donc pessimistes quant à la fluidité du trafic en France, ce vendredi 22 août, ce samedi 23 août et ce dimanche 24 août.

Vendredi, Bison futé indique que dans le sens des retours, «la circulation devrait être dense sur l’ensemble du territoire».

© Bison futé

Plus précisément, «des difficultés très importantes sont attendues au départ du quart Sud-Ouest (A63, A10) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7 et accès au Tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie)». Difficile d'y échapper : le centre national d'informations routières précise que ces perturbations devraient aller du milieu de la matinée jusqu'en soirée.

En Île-de-France, les premiers ralentissements dûs aux retours devraient se faire ressentir dans l'après-midi, sur la A10 puis la A6. La circulation de l'ensemble du réseau routier sera ensuite difficile dans la soirée, combinant les retours de vacances et les trajets quotidiens des Franciliens.

un Samedi en rouge et noir

A l'échelle de la France, c'est bien le samedi qui devrait être la pire journée en matière de trafic. Dans le sens des départs, seul le quart sud-est du pays sera touché par quelques ralentissements. Pour ce qui est du sens des retours, tous les départements, sans exception, souffriront d'une circulation «très difficile». Certains sont même en alerte noire, le niveau maximal, caractérisant une circulation «extrêmement difficile».

© Bison futé

Les onze départements concernés par ce degré ultime de difficulté de trafic sont situés dans le sud-est du pays, «l'Arc méditerranéen». «Les routes en partance de la côte Atlantique (A63, A10, A87, A11) et de la côte méditerranéenne (A7, A8, A9, A61), devraient connaitre une très forte fréquentation, tout comme celles traversant le centre de l’Hexagone (A75, A71, A20)», anticipe Bison futé. Selon les secteurs, les analystes prévoient un encombrement allant du tout début de matinée à la fin de soirée.

En région parisienne, ce sera une nouvelle fois la A10 qui sera concernée par les premières peines. Entre Janvry et Wissous, dès la matinée, le trafic sera ralenti, tout comme il devrait l'être sur la A6 entre Corbeil-Essonnes et Wissous, également. Les difficultés atteindront l'ensemble du réseau de Paris à partir du milieu d'après-midi et jusque tard dans la soirée.

Une circulation plus fluide attendue dimanche

Il sera préférable de rentrer de vacances le lendemain, dimanche 24 août. En effet, si la circulation ne sera pas fluide, elle ne sera pas aussi poussive que la veille, l'ensemble des départements français étant colorés en orange, signifiant un trafic «difficile».

© Bison futé

Malgré ces prévisions en progrès, les tendances restent identiques : les axes sud et autour de la capitale seront les plus affecté par la forte densité automobile. «Les axes venant de la façade méditerranéenne seront particulièrement concernés à l’instar des autoroutes A9, A75, A8, A7, ainsi que les routes en direction de l’Île-de-France comme l’A10, l’A11 et l’A71», peut-on lire concernant le dernier jour de la semaine.