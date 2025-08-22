Toute l’actu en direct 24h/24
«Tout le monde déteste le PS» : des chants hostiles aux socialistes scandés lors de l’université d’été de LFI (vidéo)

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a dénoncé des chants scandés contre son parti par des militants insoumis. [SEBASTIEN BOZON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Des chants hostiles au Parti socialiste ont été entendus ce vendredi lors des «Amfis 2025», l’université d’été de La France insoumise. Une séquence dénoncée par le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Des tensions de plus en plus visibles entre les deux formations de gauche. Alors que se déroulent actuellement les «Amfis 2025», l’université d’été de La France insoumise, à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), des militants du mouvement se sont montrés hostiles à l’encontre de leurs camarades socialistes.

En marge d’un débat entre l’avocat Charles Consigny, anciennement membre des Républicains, et Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, des chants «tout le monde déteste le PS» ont été scandés par une partie de l’amphithéâtre.

«la gauche radicale préfère détester le PS et applaudir un LR»

La séquence n’a pas manqué de faire réagir l’Etat-major du Parti socialiste. «Autrefois la gauche radicale chantait «la jeunesse emmerde le Front national». Aujourd’hui visiblement, elle préfère détester le PS et applaudir un LR», a déploré Olivier Faure, Premier secrétaire du parti, sur X. 

Si la patronne des Écologistes Marine Tondelier a de nouveau insisté ce jeudi sur l’importance capitale, selon elle, d’une union de la gauche pour 2027, l’hostilité entre le PS et LFI pourrait compliquer ses plans. En effet, les désaccords et tensions entre les deux formations politiques sont de plus en plus récurrentes et visibles. 

Le 12 juin dernier sur RTL, deux jours après sa réélection à la tête du PS, Olivier Faure avait même pris définitivement ses distances avec La France insoumise. Le député de Seine-et-Marne a assuré que le PS n’irait «pas derrière Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle», mais aussi, qu’il refusera tout «accord national aux municipales avec les Insoumis». 

