«Tout le monde déteste le PS» : des chants hostiles aux socialistes scandés lors de l’université d’été de LFI (vidéo)

Des chants hostiles au Parti socialiste ont été entendus ce vendredi lors des «Amfis 2025», l’université d’été de La France insoumise. Une séquence dénoncée par le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Des tensions de plus en plus visibles entre les deux formations de gauche. Alors que se déroulent actuellement les «Amfis 2025», l’université d’été de La France insoumise, à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), des militants du mouvement se sont montrés hostiles à l’encontre de leurs camarades socialistes.

En marge d’un débat entre l’avocat Charles Consigny, anciennement membre des Républicains, et Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, des chants «tout le monde déteste le PS» ont été scandés par une partie de l’amphithéâtre.

« Tout le monde déteste le PS » : avant la table ronde entre Manuel Bompard et Charles Consigny, les militants insoumis entonnent leur refrain préféré. Une ode à l’unité de la gauche ! #AMFIS2025pic.twitter.com/qgbxXJ6ma6 — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) August 22, 2025

«la gauche radicale préfère détester le PS et applaudir un LR»

La séquence n’a pas manqué de faire réagir l’Etat-major du Parti socialiste. «Autrefois la gauche radicale chantait «la jeunesse emmerde le Front national». Aujourd’hui visiblement, elle préfère détester le PS et applaudir un LR», a déploré Olivier Faure, Premier secrétaire du parti, sur X.

Autrefois la gauche radicale chantait « la jeunesse emmerde le Front National » aujourd’hui visiblement elle préfère détester le PS et applaudir un LR. https://t.co/WFzGz1nlWL — Olivier Faure (@faureolivier) August 22, 2025

Si la patronne des Écologistes Marine Tondelier a de nouveau insisté ce jeudi sur l’importance capitale, selon elle, d’une union de la gauche pour 2027, l’hostilité entre le PS et LFI pourrait compliquer ses plans. En effet, les désaccords et tensions entre les deux formations politiques sont de plus en plus récurrentes et visibles.

Le 12 juin dernier sur RTL, deux jours après sa réélection à la tête du PS, Olivier Faure avait même pris définitivement ses distances avec La France insoumise. Le député de Seine-et-Marne a assuré que le PS n’irait «pas derrière Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle», mais aussi, qu’il refusera tout «accord national aux municipales avec les Insoumis».