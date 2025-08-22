Voici les 7 régions françaises touchées par une sécheresse superficielle extrême

La sécheresse superficielle frappe durement la France cet été. Sept régions connaissent un indice «extrême», conséquence de pluies rares depuis le mois de juillet et d'un intense épisode de canicule. La végétation souffre et les restrictions d’eau se multiplient.

Une situation très inquiétante. Depuis la mi-juillet, la France connaît une raréfaction des précipitations. Les derniers orages ont surtout concerné les reliefs, laissant les plaines dans un déficit marqué en eau.

Selon La Chaîne Météo, le déficit pluviométrique a atteint entre -20 % et -60 % sur la période juin-août, et jusqu’à -70 % localement. Et la situation s’est aggravée début août, avec un épisode caniculaire intense, renforçant l’évaporation de l'humidité des sol et aggravant la sécheresse superficielle.

De nombreux territoires de l'Hexagone touchés

Celle-ci correspond à l’assèchement des premières couches du sol, qui alimentent directement la végétation. Elle se distingue des sécheresses plus profondes liées aux nappes phréatiques. Cet été, elle se traduit par des arbres qui perdent prématurément leurs feuilles et des cultures fragilisées. Voici, dans le détail, les régions les plus concernées par ce phénomène.

Bretagne

La Bretagne, souvent préservée par un climat océanique humide, est cette fois sévèrement atteinte. Le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d’Armor présentent un indice de sécheresse «extrême». Les sols craquent, les rivières reculent et certaines communes renforcent leurs arrêtés de restriction d’eau.

Pays de la Loire

La région affiche également une situation critique, puisque l’est de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée sont classés en sécheresse «extrême». Les agriculteurs craignent pour les récoltes de maïs et de fourrage, alors que les nappes de surface s’épuisent rapidement.

Nouvelle-Aquitaine

Hormis les Pyrénées-Atlantiques, le nord de la Gironde et de la Charente-Maritime, tous les départements sont concernés. Charente, Corrèze, Dordogne ou encore Lot-et-Garonne enregistrent un dessèchement inquiétant des sols. La pression est forte sur l’élevage et la viticulture, particulièrement exposés.

Centre-Val de Loire

Dans le Cher, l’Indre et une partie de l’Indre-et-Loire, les sols manquent cruellement d’humidité. Les champs jaunissent prématurément et plusieurs cours d’eau atteignent des débits très bas. La région, déjà fragile face aux sécheresses estivales, voit le phénomène s’intensifier d’année en année.

Auvergne-Rhône-Alpes

Presque toute la région est concernée : l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Dans les zones de montagne, les sols de vallée souffrent, et les cultures de fruits et légumes accusent une forte pression hydrique.

Occitanie

L’Occitanie figure parmi les régions les plus durement touchées. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Ariège, la Haute-Garonne, l'Hérault, le Gard, la Lozère, le Lot, les Hautes-Pyrénées et une partie du Tarn présentent une sécheresse «extrême». Les pertes agricoles se multiplient, alors que les retenues d’eau sont au plus bas.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tous les départements de la région sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Les forêts souffrent d’un stress hydrique majeur, ce qui accroît les risques d’incendies. Dans le Vaucluse et le Var, les cultures maraîchères sont particulièrement affectées.

La dernière semaine d’août pourrait apporter quelques orages localisés. Les tendances pour septembre annoncent un temps frais et humide, avec une chaleur modérée.

Ce scénario, favorable aux sols, pourrait permettre de limiter la sécheresse superficielle déjà bien installée sur une grande partie du territoire.