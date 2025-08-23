Toute l’actu en direct 24h/24
«Aujourd'hui, la violence est réellement répandue dans la société», dénonce Benjamin Camboulives

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Aujourd'hui, la violence est réellement répandue dans la société», dénonce Benjamin Camboulives. Le porte-parole d'alternative Police CFDT revient sur l'agression du compagnon d'une journaliste de CNEWS. La victime a été agressée à plusieurs coups de couteau en voulant protéger sa compagne dans un tramway. Les faits se sont déroulés à la Porte de Vanves, dans le 14e arrondissement de Paris.

AgressionPariscouteau

