Carte vitale : attention si vous recevez ce courrier, c'est une arnaque

Une nouvelle arnaque à l'Assurance maladie a été mise au jour par un internaute. Après les SMS frauduleux, elle prend la forme d'un courrier.

Les escrocs ne manquent pas d’ingéniosité. Une nouvelle fraude circule dans les boîtes aux lettres au nom de la Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM).

À première vue, ce courrier n’avait rien d’inquiétant pour cet internaute. Sur le réseau social Reddit, une personne a partagé cette lettre soi-disant émise par la CPAM, intitulée : «Renforcement de la sécurité de votre compte Ameli et de votre Carte Vitale».

Le faux courrier invite le destinataire à suivre une procédure via un QR code afin d’y entrer ses données personnelles. Pour appuyer la demande, l'auteur de l'arnaque donne un délai de 72 heures pour effectuer «la démarche». «Passé ce délai, l’accès au compte pourrait être temporairement suspendu», précise la lettre.

repérer les fautes

Pour tromper les destinataires, le courrier présente le logo de la CPAM et ne comporte pas de fautes d’orthographe, ce qui trahit bien souvent ce genre d'arnaque.

Capture écran Reddit @Lilion12

Pourtant quelques détails sont à souligner. L’Assurance maladie inscrit toujours votre adresse personnelle en haut à droite du courrier, ce qui n’est pas le cas sur celui-ci. À cela s'ajoute la notion de délai. Car, en effet, le message vous oblige à suivre la démarche dans les 72 heures sous la menace d’un compte bloqué… Une technique jamais utilisée par la CPAM.

Si vous êtes concernés par ce type de lettre frauduleuse, il faut d’abord prendre le temps de la lire, repérer les indices cités précédemment et en cas de vrai doute, appeler la CPAM.

Le tout est d’éviter de rentrer vos données personnelles. Si cela a déjà été fait, vous pouvez le signaler à 17Cyber, un site du gouvernement conçu pour ces fraudes.