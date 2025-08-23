«Quand une certaine gauche fait alliance avec les islamistes, ça finit toujours mal», dénonce Michel Fayad. L’analyste politique revenait sur les débordements survenus à Aurillac, lors du Festival international de théâtre de rue. Des dizaines de personnes cagoulées se sont rassemblées en marge de cet événement culturel et des affrontements ont ensuite éclaté avec les forces de l’ordre.