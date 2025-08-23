Trafic de drogue : Bruno Retailleau inaugure un commissariat en Guadeloupe ce samedi

En déplacement dans les Antilles depuis jeudi, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau inaugure ce vendredi un commissariat à Basse-Terre, en Guadeloupe. Un nouvel établissement qui vise à renforcer l’action de l’Etat dans la lutte contre le trafic de drogue en Outre-mer.

La lutte contre l’insécurité et le narcotrafic. Tel est l’objet du déplacement de Bruno Retailleau en Outre-mer. Arrivé en Martinique ce jeudi, le ministre de l’Intérieur est attendu ce samedi à Basse-Terre, en Guadeloupe, pour inaugurer un commissariat dans le chef-lieu du département.

Depuis son arrivée, le locataire de la place Beauvau a multiplié les échanges avec les élus locaux, demandeurs d’actes de la part de l’État pour lutter contre le trafic de drogue, véritable fléau de ces territoires.

Davantage d’effectifs

Bruno Retailleau a confirmé la pérennisation d’un second escadron de gendarmerie mobile en Martinique et, dans le cadre de la lutte contre les trafics maritimes, le ministre a également annoncé la création d’une brigade nautique, qui disposera d’une cellule judiciaire d’investigation. Celle-ci aura pour mission de contrer les convois de drogue.

Du côté de l’Office français anti-stupéfiants, celui-ci bénéficiera du renfort de 26 nouveaux enquêteurs, dont un tiers affecté en Martinique. D’un point de vue technologique, deux radars ont été installés près des côtes, tandis qu’un scanner mobile sera déployé au port de Fort-de-France et un fixe sera installé à l’aéroport.

Une explosion des saisies

Au premier semestre de 2025, les forces de l’ordre ont intercepté 37,5 tonnes de cocaïne en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Un chiffre en hausse de 45 % par rapport à 2024. Le 15 juillet dernier, 5 tonnes de cocaïne ont été saisies au large de la Martinique.

Les Antilles françaises sont devenues un point de transit privilégié entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe.

En avril, le préfet de Martinique rappelait à l'AFP qu'en raison de sa proximité avec les pays producteurs de cocaïne, la Martinique est «en première ligne» du narcotrafic. Plus de la moitié des 54 tonnes de cocaïne saisies en France en 2023 l'ont été dans sa zone de compétence, ajoutait-il.