Conduire avec une boule d’attelage non utilisée : que dit la loi ?

Les boules d'attelage, pratiques pour tracter une remorque ou une caravane, peuvent être très utiles dans certaines situations. Cependant, la plupart du temps, ce dispositif à l'arrière du véhicule n'est pas utilisé. Mais peut-on le laisser fixé en permanence sur le véhicule ? Et est-il légal de conduire avec ? On fait le point.

Un dispositif que les conducteurs connaissent bien. Le crochet d'attelage, souvent appelé boule d'attelage, est un accessoire proéminent qui peut être installé ou retiré selon les besoins. Une simple clé suffit pour le fixer ou l'enlever. Cependant, la question se pose : est-il permis de le laisser en place lorsqu'il n'est pas utilisé ?

Le Code de la Route précise : «Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route».

Il revient donc au conducteur de juger si son attelage présente un danger. Il est donc important d'exercer un bon jugement, car cet équipement peut aggraver les effets d'un choc ou d'une collision.

Une ambiguïté juridique

Les lois ne font pas mention spécifique des boules d'attelage, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de les enlever lorsqu'elles ne servent pas. Il est donc tout à fait légal de circuler sur les routes avec un crochet d'attelage, sans risque de recevoir une contravention pour cela.

Les règlements précisent uniquement que tout objet ou décoration saillant à l'arrière est interdit. En pratique, la présence d'un attelage n'est pas sanctionnée, ce qui crée une certaine ambiguïté juridique.

De nombreux conducteurs choisissent de laisser leur boule d'attelage en place en permanence pour des raisons pratiques, surtout s'ils utilisent fréquemment une remorque ou un porte-vélos. Néanmoins, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de l'attelage pour des raisons de sécurité.

L'enlever pour réduire les risques de blessures en cas d'accident

En cas d'accident, une boule d'attelage pourrait aggraver les dommages aux autres véhicules, ce qui pourrait compliquer les démarches avec les assurances.

De plus, certains spécialistes en sécurité routière recommandent de retirer la boule d'attelage lorsqu'elle n'est pas utilisée, pour réduire les risques de blessures aux piétons en cas d'accident.

Bien que ce ne soit pas une obligation légale, certains fabricants d'attelages conseillent également de démonter la boule lorsqu'elle n'est pas en service. Cela peut aider à éviter la corrosion et à prolonger la durée de vie de l'attelage.

S'il n'existe pas de pénalité financière par le simple fait de laisser la boule d'attelage sur votre véhicule, il est conseillé de l'enlever si vous ne l'utilisez pas. Cela réduit le risque de dommages en cas d'accident.

Préférable de la retirer si pas nécessaire

En ce qui concerne l'assurance, garder l'attelage en cas d'accident dont vous êtes responsable pourrait être vu comme un facteur aggravant, selon les circonstances.

Pour des raisons d'assurance, de praticité ou de sécurité, il est donc préférable de retirer la boule d'attelage lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

À noter que certaines régions ou pays peuvent avoir des règles spécifiques sur les attelages, il est donc préférable de vérifier les lois locales pour éviter tout problème légal.