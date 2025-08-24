Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon… Qui sont les 5 politiques français les plus suivis sur TikTok ?

Lors des législatives en 2024, la présence des politiques sur les réseaux sociaux, dont TikTok, avait déjà été fortement remarquée. Depuis, tous ont grandi en terme d’audiences et voici les 5 plus populaires.

Leur objectif : séduire les jeunes. Quand Gabriel Attal reprend les tendances de TikTok, ou lorsque Jordan Bardella est filmé en train de caresser un chien, ils attendrissent les jeunes générations qui s’abonnent.

TikTok cumule 15 millions d’utilisateurs en France dont la plupart de nos politiques comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ou encore Valérie Pécresse. Pourtant, tous ne «percent» pas comme le président Emmanuel Macron, qui compte 6,4 millions de followers. Le chef de l'Etat est la personnalité politique française la plus suivie sur le plate-forme chinoise.

Derrière lui se trouve la figure emblématique de LFI, Jean-Luc Mélenchon, avec 2,7 millions de followers, qui reste pourtant peu actif sur cette application. Il dépasse le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui est suivi par 2,2 millions de gens.

En quatrième et cinquième position, les personnalités politiques les plus en vogue sur TikTok, à égalité avec 1,3 million d’abonnés, sont Mathilde Panot de LFI et Marine Le Pen du Rassemblement National.