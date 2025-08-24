Toute l’actu en direct 24h/24
Homme poignardé pour avoir protégé sa compagne : «Dans ce pays, les conditions de sécurité au quotidien ne sont pas assurées», déplore Arnaud Benedetti

Publié le - Mis à jour le

«Dans ce pays, les conditions de sécurité au quotidien ne sont pas assurées dans l'espace public», a déploré le politologue Arnaud Benedetti, ce dimanche sur CNEWS, en réaction à l'agression d'un homme, poignardé pour avoir protégé sa compagne. Surtout, «l'auteur des faits était connu des services de police» pour des faits similaires», c'est «inquiétant», a-t-il poursuivi.

PoliceJusticeFaits diversinsécurité

