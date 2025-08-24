Homme poignardé pour avoir protégé sa compagne : «Dans ce pays, les conditions de sécurité au quotidien ne sont pas assurées», déplore Arnaud Benedetti

«Dans ce pays, les conditions de sécurité au quotidien ne sont pas assurées dans l'espace public», a déploré le politologue Arnaud Benedetti, ce dimanche sur CNEWS, en réaction à l'agression d'un homme, poignardé pour avoir protégé sa compagne. Surtout, «l'auteur des faits était connu des services de police» pour des faits similaires», c'est «inquiétant», a-t-il poursuivi.