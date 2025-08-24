«Il y a un lien qui nous unit et un plaisir à travailler ensemble», confie Pascal Praud à la veille de sa rentrée, demain matin, sur CNEWS

«Il y a un lien qui nous unit et un plaisir à travailler ensemble», a confié Pascal Praud sur le plateau de l'Heure des Pros, ce dimanche, à la veille de sa rentrée demain matin, lundi 25 août, sur CNEWS.

Alors que CNEWS fait sa rentrée 2025 ce lundi 25 août, Pascal Praud est revenu sur la collaboration professionnelle qu'il entretient avec les équipes qui l'entourent. Il a évoqué sur le plateau de L'Heure des Pros, ce dimanche, un «lien qui nous unit et un plaisir à travailler ensemble».

«Il y a un lien entre les gens qui travaillent ensemble. (...) L'amitié est souvent un sujet qui est galvaudé, je ne suis pas sûr que les gens soient tous amis, mais avec le temps, il y a un sentiment qui remplace l'amitié, je trouve, c'est l'estime professionnelle», a-t-il ajouté.

CNEWS, première chaîne d'information de France

La saison 2024/2025 de CNEWS a été marquée par de très bonnes audiences. Entre septembre 2024 et juin 2025, la chaîne a réalisé 3,2% de part d'audience en moyenne, contre 2,7% la saison précédente.

Cette progression est ainsi la plus importante du paysage audiovisuel français sur la saison, toutes chaînes confondues. CNEWS a par ailleurs réalisé son meilleur mois en juin 2025, avec 3,6% de part d'audience en moyenne.

