Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé un département en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce dimanche. 

Un territoire dans lequel la prudence doit être de mise. Météo-France a placé un département en alerte jaune aux orages pour la journée de ce dimanche.

© Météo-France

En effet, seules les Pyrénées-Orientales sont concernées, avec une vigilance qui sera valable entre 15h et 21h.



«Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues ; des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement et localement dangereux. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation», a prévenu Météo-France.

oragesdépartementsoragevigilance météoMétéoMétéo-France

