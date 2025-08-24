Orages : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Après un week-end placé sous le signe du beau temps sur la majeure partie du pays, la pluie fera son retour cette semaine. Dès ce lundi 25 août, des orages sont attendus dans neuf départements.

Les orages sont de retour. Après des journées oscillant entre éclaircies et averses orageuses et malgré un week-end ensoleillé, la semaine à venir ne s’annonce guère clémente.

Ce lundi 25 août, le soleil dominera sur la majeure partie de l’Hexagone. Le matin, les minimales oscilleront entre 17 °C à Chaumont, 18 °C en Alsace et jusqu’à 24 °C sur la Côte d’Azur et en Corse. L’après-midi, le mercure grimpera de 24 °C à Lille à 32 °C à Bordeaux. Seule exception à ce temps estival : le sud-est, où la pluie pourrait faire son retour.

En effet, Météo-France vient de placer neufs départements en vigilance jaune orages pour ce lundi 25 août.

@Météo-France

Il s’agit de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales. Considérée comme un département par Météo-France, la principauté d'Andorre est également concernée.

Une dépression venue du nord de l’Atlantique

La météo devrait continuer à se dégrader au cours des prochains jours, sous l’influence d’une dépression venue du nord de l’Atlantique, où se dirige actuellement l’ex-ouragan Erin.

Dès mercredi 27 août, des pluies accompagnées d’orages sont attendues dans le centre, le sud et l’est du pays.

Jeudi, le temps restera instable, alternant éclaircies, nuages, averses et orages. Ces derniers sont particulièrement attendus à Vichy, Limoges, Lyon, Bourg-Saint-Maurice, Montélimar, Nice et Gap.

Météo-France appelle à la vigilance et recommande de suivre attentivement les actualisations météo dans les prochains jours, les alertes pouvant évoluer et concerner de plus en plus de départements.