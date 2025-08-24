Plus de 20.000 personnes de la communauté des gens du voyage attendus en Moselle pour un rassemblement évangélique

Toute l’actu en direct 24h/24
L'accès à cette base a été ouvert ce vendredi 22 août à 6h du matin par les autorités locales. [Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Organisé par l'association Vie et Lumière, un rassemblement évangélique devrait réunir près de 20.000 personnes de la communauté des gens du voyage ce dimanche, à la base aérienne de Grostenquin, en Moselle.

C'est l'un des rassemblements de l'année en Moselle. Prévu depuis plusieurs mois par l'association évangélique Vie et Lumière, un rassemblement devrait réunir près de 20.000 individus et plus de 5.000 caravanes de la communauté des gens du voyage sur la base aérienne de Grostenquin.

L'accès à cette base a été ouvert ce vendredi 22 août à 6h du matin par les autorités locales afin de permettre aux premiers arrivants de s'installer pour la semaine à venir : en effet, ce rassemblement débutera ce dimanche 24 août, et ce, jusqu'au 31 août.

Des kilomètres d'embouteillage attendus

Un rassemblement qui agace les riverains, comme indiqué par nos confrères du Républicain Lorrain.

Si les passages de véhicules ont été fréquents au cours des derniers jours, ils provoquent également de nombreux embouteillages dans les environs en raison du manque d'accès routiers à la base.

