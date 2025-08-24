Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pyrénées : mort d'un randonneur de 58 ans après une chute de 300 mètres

Appelés à 10h30 par les amis de la victime, les secouristes arrivés en hélicoptère n'ont pu que constater son décès. [FRED TANNEAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées), le corps sans vie d'un randonneur a été retrouvé ce dimanche. L'homme, âgé de 58 ans, a chuté sur 300 mètres lors d'une randonnée.

Une chute fatale. Un randonneur de 58 ans a fait une chute mortelle ce dimanche matin dans les Hautes-Pyrénées, sur la commune de Cauterets. Il faisait partie d'un groupe de quatre randonneurs.

«Il a fait une chute sur le sentier en marchant, en redescendant des lacs de Labas», a précisé à l'AFP le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) des Pyrénées. «Il a été précipité sur une pente assez raide avec une barre rocheuse et il est décédé des suites de ses blessures», a-t-il ajouté.

«Un accident malheureux»

Appelés à 10h30 par les amis de la victime, les secouristes, arrivés en hélicoptère, n'ont pu que constater son décès. L'homme a chuté sur plus de 300 mètres, rapporte La Nouvelle République des Pyrénées.

Sur le même sujet Haute-Savoie : une chute de pierres fait deux morts et deux blessés, dont un grave, sur une route nationale Lire

«Il était correctement équipé. Il n'a pas commis d'imprudence, c'est un accident malheureux», a encore estimé le PGHM. 

randonnéemortchutePyrénées

À suivre aussi

Norvège : affamé et déshydraté, un randonneur américain boit son urine pour survivre après une chute
Isère : le corps d'un randonneur porté disparu retrouvé
En randonnée dans le massif des Dolomites, il survit à des éboulements et écope d’une amende de 14.000 euros pour non-respect des panneaux danger

Ailleurs sur le web

Dernières actualités