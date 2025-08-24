Pyrénées : mort d'un randonneur de 58 ans après une chute de 300 mètres

Dans la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées), le corps sans vie d'un randonneur a été retrouvé ce dimanche. L'homme, âgé de 58 ans, a chuté sur 300 mètres lors d'une randonnée.

Une chute fatale. Un randonneur de 58 ans a fait une chute mortelle ce dimanche matin dans les Hautes-Pyrénées, sur la commune de Cauterets. Il faisait partie d'un groupe de quatre randonneurs.

«Il a fait une chute sur le sentier en marchant, en redescendant des lacs de Labas», a précisé à l'AFP le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) des Pyrénées. «Il a été précipité sur une pente assez raide avec une barre rocheuse et il est décédé des suites de ses blessures», a-t-il ajouté.

«Un accident malheureux»

Appelés à 10h30 par les amis de la victime, les secouristes, arrivés en hélicoptère, n'ont pu que constater son décès. L'homme a chuté sur plus de 300 mètres, rapporte La Nouvelle République des Pyrénées.

«Il était correctement équipé. Il n'a pas commis d'imprudence, c'est un accident malheureux», a encore estimé le PGHM.