Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«On va avoir une rentrée chargée sur le plan social, sécuritaire et politique», annonce Laurence Ferrari pour le retour de Punchline

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On va avoir une rentrée chargée sur le plan social, sécuritaire et politique», annonce Laurence Ferrari pour le retour de son émission Punchline dès ce lundi sur CNEWS. Elle fait notamment référence aux municipales de 2026 ainsi que la présidentielle de 2027.
 

Laurence FerrariÉmissionCNEWSRentrée

À suivre aussi

Laurence Ferrari : «La France a-t-elle encore les moyens de faire libérer ses otages détenus dans le monde ?»
Laurence Ferrari : «Les températures ont grimpé en France, et c'est aussi ce qui va arriver pour les impôts»
Laurence Ferrari : «Clim ou pas clim, telle est la question qui agite la classe politique française»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités