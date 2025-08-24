Voici les 5 pays d'Europe où il y a le plus de McDonald's

Chaîne de restauration présente à travers le monde, McDonald's est installé dans de nombreux pays d'Europe depuis plusieurs décennies.

C'est un géant du fast-food indétrônable à l'échelle internationale. Fondée en 1940 dans l'État de Californie, aux Etats-Unis, la chaîne de restauration rapide McDonald's a connu un développement impressionnant à l'international : en l'espace de 60 ans, elle s'est exportée dans plus de 100 pays et territoires, profitant notamment de la chute du «Rideau de fer» pour étendre son réseau de distribution.

Une longévité qui se ressent notamment en Europe, où plusieurs Etats dominent le classement des pays avec le plus de restaurants de la chaîne de fast-food américaine.

France : 1.589 restaurants

Avec 1.589 restaurants McDonald's officiellement recensés (en incluant Monaco), la France est le territoire européen possédant le plus de restaurants de la chaîne américaine. Implantée depuis les années 1970 en France, son premier point de vente officiellement reconnu est à Strasbourg.

Royaume-Uni : 1.470 restaurants

Installé au Royaume-Uni depuis l'année 1974 et un premier restaurant à Londres, McDonald's s'est rapidement développé outre-Manche. Au total, ce sont près de 1.470 restaurants qui sont ouverts à travers l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, ainsi que les îles de Man et de Jersey.

Allemagne : 1.367 restaurants

Pays du «hamburger», l'Allemagne a vu l'arrivée de McDonald's se dérouler en pleine «guerre froide» : si les Allemands de l'Ouest ont pu accéder aux menus de McDonald's dès 1971, il aura fallu attendre la fin de l'année 1990 et la disparition de la République démocratique allemande pour que l'ensemble du pays soit couvert par la chaîne de fast-food. D'après les données de 2024, il y aurait désormais 1.367 restaurants McDonald's en Allemagne.

Italie : 755 restaurants

Loin derrière le trio de tête composé de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne se trouve l'Italie. Attachée à sa gastronomie locale, l'Italie a vu de nombreuses chaînes de restauration rapide, notamment celles dédiées à la pizza, connaître des difficultés à s'installer dans le pays. McDonald's semble y avoir échappé, puisque depuis son implantation en 1985, 755 restaurants de la chaîne y sont ouverts, selon les données de l'entreprise américaine.

Espagne : 635 restaurants

L'Espagne, en comprenant les restaurants présents sur les territoires d'Andorre et de Gibraltar, est le cinquième pays d'Europe avec le plus de restaurants McDonald's sur son sol. Les données de 2024 indiquent que 635 restaurants de la chaîne y sont ouverts. Le plus ancien de l'entreprise américaine date de 1981, à Madrid, et a été le premier de la péninsule ibérique.