10 milliards d'euros d’aides sociales non réclamés : voici comment vérifier si vous êtes concerné

Fournitures scolaires, frais de scolarité, taxe foncière, impôts... La rentrée pèse lourd sur le budget de nombreux foyers français. Pourtant, chaque année, des milliers d'entre eux ne font pas valoir leurs droits, ignorant les aides sociales auxquelles ils peuvent prétendre. Comment vérifier si vous êtes concerné ?

Selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), près de 10 milliards d'euros d'allocations sociales ne sont pas réclamées chaque année par les Français qui y ont le droit.

Par exemple, 34 % des personnes éligibles au Revenu de solidarité active (RSA) ne le demandent pas, représentant 3 milliards d'euros. Ce montant est deux fois plus élevé que le montant de la fraude de cette aide.

La méconnaissance des aides déployées par l'État étant la principale cause de ce non-recours, plusieurs solutions existent aujourd'hui pour vérifier ses droits. Chaque organisme public, tels que la CAF, France Travail, etc., propose simulateur sur son site internet. Toutefois, les remplir un par un peut se révéler fastidieux.

Alors, pour pallier ce problème, le gouvernement a mis en place un simulateur unique regroupant les 58 principales aides qui existent, nommé mesdroitssociaux.gouv.fr. Pour les jeunes, le site 1jeune1solution.gouv.fr permet même de simuler plus de 1.000 aides différentes en une seule fois.

Sur ces plates-formes, il suffit d'entrer quelques informations personnelles, dont le dernier avis d'imposition, pour obtenir la liste des aides auxquelles vous pouvez prétendre, ainsi qu'une estimation des montants.

Un soutien personnalisé durant le processus

Il faut ensuite constituer un dossier à transmettre à l'organisme concerné, mais cette étape peut également être rapidement complexe pour beaucoup de Français. C'est là que France Services intervient.

Ce service public permet un accompagnement personnalisé pour diverses formalités administratives, notamment les demandes d'aides sociales. On compte 2.800 guichets répartis sur tout le territoire qui offrent une assistance gratuite.

En outre, les centres communaux d'action sociale (CCAS), présents dans toutes les communes de plus de 1.500 habitants, peuvent également vous aider à constituer vos dossiers.

Des entreprises privées offrent aussi ce type d'accompagnement, comme Wizbii qui recense les aides disponibles et les fait verser sur un compte dédié, à condition d'ouvrir un compte bancaire chez une banque partenaire. Klaro propose un service similaire, mais en ciblant davantage les employeurs qui souhaitent l'offrir à leurs salariés.

Il est recommandé de refaire une simulation à chaque rentrée, car les revenus, la composition familiale et les règles évoluent régulièrement, pouvant ouvrir droit à de nouvelles prestations.