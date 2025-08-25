Toute l’actu en direct 24h/24
«Dans le départ de François Bayrou, qui semble inéluctable, il y a un message : le pays est dans un état calamiteux», estime Jean-Claude Dassier

«Dans le départ de François Bayrou, qui semble inéluctable, il y a un message : le pays est dans un état calamiteux», a estimé le chroniqueur politique Jean-Claude Dassier, ce lundi sur CNEWS. Pour rappel, le Premier ministre a annoncé plus tôt qu'il solliciterait un vote de confiance du Parlement le 8 septembre prochain.

