Famille fauchée à Grenoble après PSG-Inter : le procès du conducteur s'ouvre ce lundi

Ce lundi 25 août, l'homme suspecté d'avoir fauché avec son véhicule une famille à Grenoble (Isère) en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions, en mai dernier, comparaît devant le tribunal correctionnel de Grenoble.

Il va devoir s'expliquer. Le tribunal correctionnel de Grenoble, en Isère, doit se pencher ce lundi, dès 13h30, sur l'affaire d'une famille fauchée par un véhicule. Les faits reprochés au mis en cause remontent à la nuit du 31 mai, lors des célébrations en marge de la victoire du Paris-Saint-Germain en Ligue des champions.

Le conducteur du véhicule, un jeune homme de 19 ans, est ainsi poursuivi pour «blessures involontaires par conducteur, ayant causé une incapacité de travail de plus de trois mois, avec délit de fuite». Concrètement, il est accusé d'avoir fauché quatre personnes, sur le cours Jean-Jaurès de Grenoble, aux alentours de 23h40.

Une soirée de célébrations et de chaos

Cette nuit-là, des milliers de personnes se sont retrouvées dans la rue pour fêter le premier trophée européen du Paris-Saint-Germain. Pourtant, les festivités se sont vite transformées en chaos avec bon nombre de blessés, d'agressions, et de garde à vue.

À Grenoble, un jeune homme de 19 ans roulait sur l'une des artères principales de la ville. À bord de sa BMW série 1, il avait percuté un groupe de passant avant de fuir puis d'abandonner son véhicule et de s'engouffrer dans la foule.

Il avait ensuite rejoint le lieu de l'accident, où il avait été interpellé par les forces de l'ordre. Lors de son audition, le jeune conducteur, sans antécédent judiciaire, avait confié avoir pris peur après avoir été visé par des tirs de mortier. Il aurait ensuite perdu le contrôle de son véhicule avant de prendre la fuite, par peur de se faire lyncher.

Les personnes fauchées font partie de la même famille. Il s'agit d'une femme de 46 ans, ainsi que ses deux fils, des jumeaux âgés de 17 ans, et de sa nièce, âgée de 23 ans. Tous les membres avaient été amenés à l'hôpital. Le pronostic vital de l’un des garçons fauchés était initialement engagé.