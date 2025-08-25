François Bayrou : la censure du Premier ministre largement évoquée à l’aube de la rentrée politique

A quelques heures d’un discours de rentrée attendu ce lundi, François Bayrou est déjà visé par de nombreux parlementaires de gauche, souhaitant censurer le Premier ministre dès qu’ils en auront l’occasion.

Qui dit rentrée politique, dit désormais dépôt de motion de censure. Alors que François Bayrou doit tenir une conférence de presse ce lundi, afin d’évoquer les grands sujets à venir, notamment en ce qui concerne le budget, de nombreux parlementaires ont déjà signifié leur volonté de lutter contre le chef du gouvernement.

C’est le cas notamment de La France insoumise. Invitée sur RMC ce lundi, la cheffe des députés LFI Mathilde Panot a fait savoir que son groupe déposerait une motion de censure dès le 23 septembre, jour de la reprise éventuelle des travaux parlementaire.

«Je pense que cette motion de censure peut faire tomber le gouvernement de Monsieur Bayrou», a-t-elle assuré, considérant «avoir des alliés» pour faire tomber le Premier ministre.

Motion de censure: "Nous aurons des alliés", estime Mathilde Panot (LFI)

En effet, les Insoumis pourraient bénéficier de l’appui des Ecologistes, désireux d’évincer François Bayrou de Matignon. Le 22 août dernier, depuis les «Amfis 2025», l’université d’été de La France insoumise, le député écologiste Benjamin Lucas-Lundy a «partagé l’appel à faire tomber le gouvernement dès le premier jour de la session parlementaire».

Je partage l'appel à faire tomber le gouvernement dès le premier jour de la session parlementaire. Je signerai et voterai la censure. #AMFIS2025

La voix différente de François Hollande

Au-delà des Insoumis, des Ecologistes et des communistes, le Parti socialiste pourrait lui aussi sanctionner le Premier ministre. Au micro de Sud Radio ce lundi, le député Philippe Brun, spécialiste des questions budgétaires pour le PS, a jugé que, par le biais de sa politique actuelle, «François Bayrou prépare sa sortie».

L’élu de l’Eure a également promis que son parti «censurera si François Bayrou engage sa responsabilité», en actionnant l’article 49.3.

Censure – "Oui, le PS va censurer si François Bayrou engage sa responsabilité sur le plan qu'il a annoncé", déclare @p_brun, député socialiste de l'Eure

A contrario, François Hollande, redevenu député socialiste, a émis des réserves. S’il ne voit pas «comment François Bayrou peut échapper à la censure sans modifier sa copie», l’ancien chef de l’Etat a estimé, ce lundi sur France Inter, que «la bonne procédure est d’ouvrir une négociation» avec le locataire de Matignon.