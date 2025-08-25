«Il partait dans tous les sens» : la vidéo impressionnante d'un hélicoptère bombardier d'eau qui se crashe dans un étang

Dimanche 24 août, un hélicoptère bombardier d'eau du SDIS du Finistère s'est abîmé dans un étang, à Rosporden (Finistère). Le pilote et un pompier étaient à bord, mais ils sont parvenus à s'extraire de l'appareil.

Des images spectaculaires. Dimanche, un hélicoptère bombardier d'eau, Morane 29, s'est crashé dans un étang à Rosporden (Finistère). Selon Le Télégramme, un pilote et un pompier, présents à bord, sont sains et saufs.

Dans le détail, l'accident s'est produit aux alentours de 19h10, alors que l’hélicoptère bombardier d’eau du service départemental d’incendie et de secours du Finistère (SDIS) était engagé sur un incendie menaçant une habitation dans le secteur de Rosporden, selon un communiqué.

Mais lors d'une opération d'écopage visant à remplir d'eau le récipient situé sous le fuselage de l'hélicoptère, l'appareil s'est approché de la surface de l'eau jusqu'à entrer en contact avec elle, «précipitant ainsi la chute de l’engin».

Plus tôt dans la journée, l'hélicoptère était intervenu à Beuzec Cap Sizun (Finistère) et avait effectué 27 largages pour maîtriser un incendie de végétation, préservant ainsi 10 hectares menacés, selon la préfecture.

L'appareil remplacé ce lundi

«Je promenais mon chien au bord de l‘étang quand j’ai vu l’hélicoptère arriver. Je voulais le filmer pour le voir récupérer l’eau, mais il est arrivé trop vite et il s’est crashé !», confie une adolescente, témoin de l'accident, au Télégramme. «J’étais choquée ! Le bas de l’hélicoptère a touché l’eau d’abord et a fait plusieurs tours ensuite», ajoute-t-elle.

Morane 29 est loué par le Conseil départemental et l’État, chaque été depuis 2023 pour être mis à disposition du SDIS. Il est intervenu en juillet et en août, à plus de 30 reprises dans le Finistère et a effectué 154 largages, selon le média breton.

L’hélicoptère sera remplacé, dès ce lundi, «par un autre appareil afin de garantir la continuité opérationnelle de la mission». Une enquête a également été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.