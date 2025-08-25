«Je ne peux m’associer à ce que je ne maîtrise pas» : François Hollande prend ses distances avec le mouvement du 10 septembre

Alors qu’une partie de la gauche a annoncé soutenir le mouvement «Bloquons tout», le 10 septembre, pour protester contre les mesures budgétaires de François Bayrou, l’ancien président François Hollande a tenu à prendre ses distances, révélant ne pas connaître «les initiateurs» de ces rassemblements.

L’ancien chef de l’État émet des réserves. Alors qu’un mouvement social d’ampleur se profile le 10 septembre prochain, pour protester contre les mesures budgétaires de François Bayrou, François Hollande a tenu à prendre ses distances.

En effet, si les Insoumis, les Ecologistes et les communistes ont appelé à suivre le mouvement, le PS s’est dit prêt à «accompagner» les appels au blocage, nés sur les réseaux sociaux. Une position déjà trop sensible pour l’ancien chef de l’État.

«Je ne peux m’associer à ce que je maîtrise pas. Quand je ne connais pas les initiateurs et la direction du mouvement, quand je ne maîtrise pas les revendications, je regarde», a-t-il expliqué sur France Inter ce lundi.

Alors que certains ont comparé les intentions de ces rassemblements à ceux des Gilets jaunes, d’autres se sont interrogés sur l’origine politique de ce mouvement, l’accusant d’être porté par l’extrême droite, aux relents parfois complotistes.

«Aux organisations syndicales de fixer les mouvements»

Le député de Corrèze s’est dit davantage favorable à ce que de tels mouvements sociaux soient organisés par les syndicats. «Je crois à la démocratie politique et à la démocratie sociale. C'est aux organisations syndicales de fixer les mouvements, les revendications et même les dates de mobilisation», a-t-il jugé.

Ce vendredi, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet s’est cependant montrée prudente à l'égard de l'appel viral à la mobilisation «Bloquons tout», mouvement qui rejoint certaines revendications sociales du syndicat mais qui reste «nébuleux» avec un risque de «noyautage de l'extrême droite».

Si «les revendications sociales et la dénonciation» du projet de budget du Premier ministre rejoignent «tout à fait notre analyse», «sur le reste, les choses sont très nébuleuses», avait-elle détaillé. La position officielle du syndicat devrait être décidée dans les prochains jours.

Chez Force ouvrière, certains militants s'interrogent eux aussi quant à la participation à ce mouvement.