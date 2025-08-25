Jean Imbert : une enquête ouverte contre le chef cuisinier après une plainte d'une ex-compagne pour violences conjugales

Le parquet de Versailles a annoncé ce lundi ouvrir une enquête contre Jean Imbert. Une de ses ex-compagnes, la comédienne Lila Salet, avait déposé une plainte pour violences conjugales contre le célèbre chef samedi dernier pour des faits survenus entre 2012 et 2013, période de leur relation.

La justice s'empare des faits. Ce lundi, le parquet de Versailles a indiqué avoir ouvert une enquête à la suite d'une plainte déposée par Lila Salet ce samedi contre Jean Imbert. L'actrice, qui a eu une relation avec le célèbre chef français révélé par l'émission «Top Chef», l'accuse de violences conjugales.

Celle qui a notamment joué dans le film «Amour et turbulences», d'Alexandre Castagnetti, a déposé plainte ce samedi au commissariat de Versailles pour des faits qui se sont déroulés lors de sa liaison avec Jean Imbert, entre 2012 et 2013, comme relaté par le magazine «Elle».

des gifles récurrentes

Dans sa plainte, Lila Salet fait état de gifles récurrentes et d'une séquestration dans un hôtel. Début 2013, elle avait déjà déposé plainte, avant de la retirer.

Il y a quelques jours, Alexandra Rosenfeld a révélé sur Instagram être une des ex-compagnes de Jean Imbert témoignant dans «Elle» contre lui sous un pseudonyme.

L'ancienne Miss France y accusait notamment l'ancien gagnant de Top Chef (2012) de lui avoir fracturé le nez, avec une radiographie à l'appui. C'est ce témoignage qui a déclenché la plainte de samedi de Lila Salet.

«Je veux que la justice soit rendue»

«Avec moi, il avait été violent», a-t-elle confié auprès de l'AFP. «J'avais des doutes qu'il l'ait été avec Alexandra Rosenfeld, mais je suis tombée des nues de savoir qu'elle s'était fait péter le nez».

«Donc, évidemment, ça a ravivé une espèce de colère, surtout que moi, j'avais déposé plainte en 2013 et que malheureusement, prise de compassion à l'époque, je l'avais retirée», relate encore Lila Salet, aujourd'hui à la tête d'une agence immobilière. «Je veux que la justice soit rendue et que la vérité soit entendue», a-t-elle conclu.