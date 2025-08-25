Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«La déclaration de François Bayrou est lunaire, cela fait 40 ans qu'il soutient des majorités qui ont contribué au déficit de la France», charge le député RN Julien Odoul

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La déclaration de François Bayrou est lunaire, cela fait 40 ans qu'il soutient des majorités qui ont contribué au déficit de la France», a chargé le porte-parole du RN et député de l'Yonne Julien Odoul, en réaction à la conférence de presse du Premier ministre, lors de laquelle il a rappelé que le pays était au bord du surendettement.

François BayrouJulien OdoulDette publique

À suivre aussi

Vote de confiance réclamé par François Bayrou : quels sont les risques encourus par le Premier ministre ?
En directConférence de presse de François Bayrou : «Seule la dissolution permettra aux Français de choisir leur destin», juge Marine Le Pen
Laurence Ferrari : «François Bayrou tente de faire avancer un pays qui ne cesse de reculer»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités