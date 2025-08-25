«La déclaration de François Bayrou est lunaire, cela fait 40 ans qu'il soutient des majorités qui ont contribué au déficit de la France», charge le député RN Julien Odoul

«La déclaration de François Bayrou est lunaire, cela fait 40 ans qu'il soutient des majorités qui ont contribué au déficit de la France», a chargé le porte-parole du RN et député de l'Yonne Julien Odoul, en réaction à la conférence de presse du Premier ministre, lors de laquelle il a rappelé que le pays était au bord du surendettement.
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le