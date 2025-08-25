Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«L'assaillant nous a fixé d'un regard noir que je n'oublierai jamais» : le témoignage glaçant de cette journaliste de CNEWS après l'agression de son compagnon dans le tramway

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L'assaillant nous a fixé d'un regard noir que je n'oublierai jamais» : le témoignage glaçant de cette journaliste de CNEWS après l'agression de son compagnon dimanche dernier, poignardé après l'avoir défendue. «Mon copain m'a protégé, il a fait barrage avec son corps pour que l'homme ne nous suive pas», a-t-elle poursuivi.

CNEWSAgression

À suivre aussi

«Il y a la douleur physique, mais la douleur mentale est aussi terrible», témoigne cette journaliste de CNEWS après l'agression de son compagnon
«On va avoir une rentrée chargée sur le plan social, sécuritaire et politique», annonce Laurence Ferrari pour le retour de Punchline
«Il venait de fêter ses 20 ans» : la mort de Jean Tristan de France, extrait du documentaire inédit «Philippe de Villiers raconte Saint Louis»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités