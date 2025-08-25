«L'assaillant nous a fixé d'un regard noir que je n'oublierai jamais» : le témoignage glaçant de cette journaliste de CNEWS après l'agression de son compagnon dans le tramway

«L'assaillant nous a fixé d'un regard noir que je n'oublierai jamais» : le témoignage glaçant de cette journaliste de CNEWS après l'agression de son compagnon dimanche dernier, poignardé après l'avoir défendue. «Mon copain m'a protégé, il a fait barrage avec son corps pour que l'homme ne nous suive pas», a-t-elle poursuivi.