Le Mans : ce que l'on sait de la mort d'un homme de 24 ans malgré plusieurs appels au Samu

Alors qu'Esteban Vermeersch, 24 ans, ressentait de grosses douleurs et difficultés pour respirer, le Samu lui a diagnostiqué à deux reprises un problème musculaire sans le prendre en charge. Le lendemain, le Sarthois a fait un arrêt cardiaque, avant de décéder. L'avocat de la famille a confirmé auprès de CNEWS une plainte imminente pour homicide involontaire.

Sept mois après la mort d'Esteban Vermeersch, l'histoire refait surface et sa famille annonce à CNEWS son intention de porter plainte. Le Samu a-t-il une responsabilité dans le décès de ce boulanger de 24 ans ?

Deux appels au Samu

Le récit de cette triste affaire a commencé le 28 janvier 2025, lorsqu'Esteban Vermeersch a appelé le 15 à 22h32. Après avoir décrit ses symptômes, une grosse difficulté à respirer, le Samu lui a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un problème musculaire. Une prise d'antalgiques lui est alors recommandée. Le fait que le médecin régulateur ne conseille alors pas à l'homme de 24 ans de rappeler si son état de santé venait à se dégrader, interpelle désormais la famille.

Le lendemain, à 22h40, l'état de santé du jeune artisan boulanger se dégrade. Entre de nombreux vomissements, en plus des complications pour respirer, son teint de peau a changé et ses lèvres sont devenues violacées. De quoi interpeller sa mère, Dorothée qui compose, à nouveau, le 15. Les conclusions sont les mêmes : des problèmes musculaires sont évoqués. Cette fois, le médecin régulateur au bout du fil lui propose d'emmener son fils aux urgences, si elle souhaite être rassurée.

Un arrêt cardiaque au domicile familial

Le 30 janvier aux alentours de 15h, Dorothée s'inquiète de plus en plus de l'état de santé de son fils. Alors qu'elle souhaite l'emmener au centre hospitalier du Mans (Sarthe), Esteban s'effondre dans ses bras. Elle cherche ainsi de l'aide auprès de sa voisine. Si le jeune homme pèse 53 kg au moment des faits, il est difficile pour les deux femmes de placer l'artisan boulanger dans la voiture. Pendant que la voisine appelle les secours, Dorothée, réalise que son fils vientt de faire un arrêt cardiaque et lui prodigue un massage cardiaque.

Une fois arrivé à l'hôpital du Mans, la mère d'Esteban continue d'espérer «jusqu’à ce qu’ils m’annoncent que si Esteban se réveillait, son cerveau était de toute façon trop abîmé par le manque d’oxygénation». L'homme de 24 ans est déclaré mort le 30 janvier au matin, après que sa mère ait «fini par dire à mon fils de partir, que ça ne servait plus à rien de se battre».

Une plainte va être déposée

Après ces deux appels jugés incorrects par la famille, l'avocat Me Vincent Sehier a annoncé le dépôt imminent d'une plainte pour homicide involontaire auprès du parquet du Mans, une information rapportée par nos confrères de Ouest-France et confirmée auprès de CNEWS.

Selon la famille, le diagnostic donné lors des deux premiers appels n'était pas conforme aux données médicales apportées par Esteban. Selon Me Vincent Sehier, l'homme de 24 ans aurait dû directement être transporté vers les urgences. En outre, l'avocat de la famille de la victime se plaint du «silence récurrent des établissements de santé» lorsqu'un accident médical survient.