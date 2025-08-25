«Mieux tenir compte des réalités culturelles et historiques» : plus des deux tiers des Français plébiscitent un nouveau redécoupage de certaines grandes régions, selon un sondage

Selon une enquête Ifop publiée ce lundi 25 août, une grande majorité de Français serait favorable à un redécoupage de certaines grandes régions mais également à un renforcement de la décentralisation permettant d'adapter les lois aux réalités locales.

Redéfinir la carte de France ? Selon un sondage Ifop portant sur un échantillon de 2.000 Français représentatif de la population, une importante majorité se dit favorable aux revendications culturelles des régionalistes. Dans le détail, 77% des interrogés soutiennent la reconnaissance officielle des langues régionales, tandis que 84% sont en faveur de l'enseignement de l'histoire régionale à l'école.

On note également une volonté de voir un renforcement de la décentralisation, ce qui permettrait d'adapter de nombreuses lois aux réalités locales. 73% des Français se disent en effet favorables à ce que les régions puissent «adapter les lois nationales».

Plus des deux tiers des Français interrogés jugent que les collectivités locales n'ont «pas assez de pouvoir par rapport à l'État», un chiffre en hausse de 18 points par rapport à 2012.

Un nouveau redécoupage de certaines grandes régions est également fortement plébiscité. Plus des deux tiers des Français (68%) se dirigent dans ce sens «afin de mieux tenir compte des réalités culturelles et historiques».

L'État central «trop déconnecté des réalités locales»

Cette augmentation est visible dans toutes les catégories de population, bien que particulièrement marquée chez les habitants des communes rurales ainsi que chez les seniors. L'adaptation territoriale des lois recueille également un soutien «massif et transpartisan».

Certaines prises de position tranchées en ce sens sont aussi marquées chez les jeunes. A titre d'exemple, le projet de révision constitutionnelle concernant l'autonomie de la Corse recueille un soutien important (70%) chez les moins de 25 ans.

Pour François Kraus, directeur du pôle politique de l'Ifop, «loin d'être un phénomène marginal ou folklorique, le régionalisme français s'affirme comme une dynamique majoritaire incitant à repenser l'organisation territoriale du pays». Il observe que «la demande de décentralisation n'est plus l'apanage des seuls militants régionalistes, mais devient une revendication transpartisane et intergénérationnelle».

Enfin, 90% des Français considèrent que l'État central est «trop déconnecté des réalités locales», alors que le centralisme médiatique souligne davantage les frustrations territoriales. 82% des personnes interrogées estiment que l'activité des médias «se concentre trop sur Paris».