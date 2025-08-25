Toute l’actu en direct 24h/24
«On n’est ni en sécurité quand on est mort, ni quand on est vivant», déplore la sœur d'Ilan Halimi

Planté en 2011 à Épinay-sur-Seine, l'olivier rendant hommage à Ilan Halimi a été abattu mi-août. [© HO / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Invitée au micro de RTL, Anne-Laure Abitbol, sœur d'Ilan Halimi, jeune Français de confession juive séquestré et torturé à mort en 2006, est revenue sur l'actuelle montée de l'antisémitisme en France et a tenu à adresser un message à Emmanuel Macron. 

Le 13 février 2006, Ilan Halimi, un jeune Français de confession juive, était retrouvé agonisant près d'une voie de RER C, après de nombreux jours de séquestration et de torture. Près de 20 ans plus tard, la douleur reste vive pour sa sœur Anne-Laure Abitbol. Planté en 2011 à Épinay-sur-Seine, l'olivier rendant hommage à Ilan Halimi a été abattu mi-août

Invitée au micro de nos confrères de RTL ce lundi matin, sa sœur a alors réagi à cette triste actualité. «Cela ravive la douleur», a-t-elle d'abord dénoncé, avant d'ajouter : «19 ans après, aucune leçon n’a été tirée». 

Outre cet énième acte antisémite survenu en France, Anne-Laure Abitbol a également déploré une insécurité permanente : «En France, on n’est plus en sécurité quand on est mort et on n’est plus en sécurité quand on est vivants». Alors qu'Ilan Halimi a été inhumé à Pantin (Seine-Saint-Denis) avant que sa sépulture ne soit déplacée en Israël, à Jérusalem, sa sœur s'est de nouveau réjouit de ce choix. «C’était la meilleure décision. Il repose en paix, j’en suis certaine. Mais ça n’était pas possible qu’il reste en France», a-t-elle déclaré. 

«Emmanuel Macron alimente l’antisémitisme»

La femme de confession juive a aussi eu un mot pour le président de la République. Cette dernière rejoint l'avis de l'ambassadeur américain qui a évoqué ce week-end une «absence d'action suffisante» de la part du gouvernement français pour lutter contre l'antisémitisme. 

«En reconnaissant un État de Palestine, Emmanuel Macron alimente l’antisémitisme et ne fait rien contre les actes antisémites en France», s'est-elle désolé, en citant notamment le fait que «des enfants israéliens ne puissent rentrer dans un parc».

