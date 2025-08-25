«Nos véhicules ne sont plus du tout en sécurité» : l'augmentation des vols de pièces automobiles inquiète

Les pièces automobiles sont devenues l’or noir des voleurs. Banquettes, jantes, batteries... rien n’échappe à ces gangs. En un an, les vols ont bondi de 10%, avec près de 100.000 plaintes déposées, un constat qui inquiète aussi bien les automobilistes que les compagnies d'assurance.

Attention, vous pourriez retrouver vos voitures avec des roues, des phares et d'autres pièces en moins. Les vols de pièces automobiles ont considérablement augmentés ces dernières années, avec une hausse de 10% entre 2024 et 2025 et près de 100.000 plaintes ont été déposées. «C’est un véritable fléau qui est en pleine explosion, c’est extrêmement inquiétant, parce que c’est la preuve que nos véhicules ne sont plus du tout en sécurité», a assuré Pierre Chasseray, le délégué national de 40 millions d’automobilistes, à CNEWS.

Ce qui rend ces pièces si attractives, c'est leur prix à la revente, qui peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Neufs et avec l'inflation, certains types de phares peuvent coûter jusqu'à 2.500 euros. Résultat : un marché parallèle prospère, de la région parisienne jusqu’à l’Afrique de l’Ouest, en passant par l’Europe de l’Est.

Une hausse des prix des assurances en vue

Face à ces filières, de plus en plus organisées et dures à saisir, les automobilistes sont en première ligne, avec à la clé une probable hausse des prix d’assurance. «Ce qui va intéresser le voleur de pièces automobiles, ce sont les fragments qui sont à la fois faciles à revendre, et non-traçables. Toutes ces pièces, qui ont un véritable coût, très importantes sur l’automobile», poursuit Pierre Chasseray.

Sans surprise, les roues et les jantes représentent à elles seules 18% des vols signalés l’an dernier. Les villes les plus touchées par cette délinquance sont Marseille, Saint-Étienne, ou encore Saint-Denis.