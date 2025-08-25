Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 18 départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce mardi 26 août.

Le ciel sera électrique ce mardi. Météo-France a en effet classé une large portion des départements de l'est de l'Hexagone en vigilance jaune au risque d'orages. Au total, 18 d'entre eux sont concernés.

Il s'agit du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, du Doubs, du territoire de Belfort, du Jura, de la Saône-et-Loire, de l'Ain, de l'Allier, de la Loire, du Rhône, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et de la Haute-Corse.

© Météo-France

Alerte en auvergne-rhône-alpes

Des orages ponctuellement violents sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas exclus en seconde partie de journée par Météo-France.

Côté températures, le mercure oscillera entre 19 °C et 28 °C en matinée, pour atteindre des maximales de 31 °C environ dans l'après-midi.

