Orages : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Le ciel sera électrique dans la moitié sud de l’Hexagone ce mardi. Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune pour les orages concernant la journée de mardi.

Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, la Côte-d’Or, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Vosges et le Territoire de Belfort.

«Au fil de l'après-midi, les nuages s'étendent de la Bretagne et Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France avec de rares précipitations. Sur le reste du pays, des passages nuageux de plus en plus nombreux circulent et le temps devient lourd. Sur le relief des Pyrénées, des Alpes du Sud et de la Corse, des averses se déclenchent, parfois orageuses sur la chaîne pyrénéenne», a anticipé Météo-France.

«Sur le Massif central, là aussi des averses orageuses éclatent, elles sont parfois marquées et s'étendent assez rapidement jusqu'à Rhône-Alpes et la Bourgogne Franche-Comté. Sous les orages, les rafales peuvent atteindre 70 à 80 km/h. En soirée, les pluies et les orages peuvent gagner l'Aquitaine et Midi-Pyrénées», a conclu cette même source.