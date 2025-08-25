Vagues-submersion : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Ce mardi 26 août, Météo France a placé cinq départements de la façade atlantique en vigilance jaune pour risques de vagues-submersion.

Prudence en bord de mer. Mardi 26 août, en vue de vagues potentiellement dangereuses, Météo-France a placé cinq départements en alerte jaune.

Dans le détail, les localités concernées par un risque de «vagues-submersion» sont les Côtes-d'Armor, le Finistère, ainsi que plus au sud la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

©Météo France

Concernant les trois départements du sud-ouest de la France, l'alerte s'étend de 16h à 23h, tandis que les deux départements bretons seront eux en alerte tout au long de la journée entre 5h du matin et 23h.

À noter que 18 autres départements sont eux placés en vigilance jaune pour orages ce mardi.