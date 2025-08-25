Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Vagues-submersion : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo France a placé six départements de la façade atlantique en vigilance jaune pour risques de vagues-submersion ce mardi 26 août. 

Prudence en bord de mer. Mardi 26 août, en vue de vagues potentiellement dangereuses, Météo-France a placé six départements en alerte jaune. 

Les départements concernées par un risque de «vagues-submersion» sont les Côtes-d'Armor, le Finistère, ainsi que plus au sud la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. 

© Météo-France

Concernant les quatre départements du sud-ouest de la France, l'alerte s'étend de 16h à 23h, tandis que les deux départements bretons seront eux en alerte tout au long de la journée entre 5h du matin et 23h, rapporte les prévisionnistes de Météo-France. 

Sur le même sujet Orages : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce mardi Lire

À noter que 29 autres départements sont eux placés en vigilance jaune pour orages ce mardi. 

vagues-submersionMétéoMétéo-France

À suivre aussi

Vagues-submersion : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi
Erin : l'Europe va-t-elle ressentir les effets de l'ouragan ?
Australie : les images impressionnantes des vagues gigantesques qui ont fait plusieurs morts

Ailleurs sur le web

Dernières actualités