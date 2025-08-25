Vote de confiance réclamé par François Bayrou : quels sont les risques encourus par le Premier ministre ?

Le Premier ministre François Bayrou a annoncé ce lundi qu'il va solliciter un vote de confiance avant l’examen du budget à l’Assemblée nationale le 8 septembre.

Alors que la France traverse «un moment préoccupant et décisif» selon ses termes, le Premier ministre François Bayrou a annoncé solliciter un vote de confiance du Parlement le 8 septembre lors de sa conférence de presse de rentrée, risquant ainsi une possible censure de son gouvernement.

Face à une «dépendance à la dette devenue chronique», où l'argent «emprunté par centaines de milliards n'a pas été utilisé comme il aurait fallu pour investir», il a décidé de revenir aux fondamentaux en engageant la responsabilité du gouvernement.

Ce vote de confiance «consacrera la dimension de l'effort» représentant près de 44 milliards d'euros de réduction du déficit public français pour l'année prochaine, avant que ne s'engage «la discussion» sur «chacune des mesures de ce plan d'urgence».

«Oui, c'est un risque, mais le risque suprême est de ne rien faire. Le risque suprême, c'est de laisser se décomposer les débats publics et la situation», a-t-il déclaré depuis les locaux du gouvernement de l'avenue de Ségur à Paris, estimant que sans «accord», il concédera que «l'action» est «impossible».

«Lorsque l'Assemblée nationale désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale», même par une majorité relative de «non», alors, conformément à l'article 50 de la Constitution, «le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement».

Une décision risquée

Ce mécanisme s'avère plus sévère que l'article 49.2, qui exige une majorité absolue pour renverser l’exécutif. Dans la configuration actuelle de l'Assemblée, où aucun groupe ne dispose d'une majorité absolue, un vote de confiance constitue un risque politique considérable pour François Bayrou.

La France insoumise, qui a maintes fois réclamé ce vote depuis la nomination la nomination du maire de Pau à la tête du gouvernement, et le Parti communiste ont annoncé qu'ils voteront pour «faire tomber le gouvernement» le 8 septembre.

«François Bayrou accepte de se soumettre à la démocratie parlementaire, contrairement à Macron qui continue son coup de force en refusant de reconnaître le résultat des dernières élections», a déclaré le leader du mouvement Jean-Luc Mélenchon, soulignant qu'«il n'y a pas de majorité pour lui». Il a ajouté que «la mobilisation populaire en cours aura gagné».

«Comment accorder sa confiance à une majorité qui a un tel bilan, qui a fait tant de mal depuis 2017 ? Nous voulons une politique capable de répondre aux urgences sociales, climatiques. Nous voulons un pacte d'avenir pour la France. Nous voulons un autre gouvernement», a asséné le patron du PCF Fabien Roussel.

Même son de cloche pour le Rassemblement national, qui votera «évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou», a indiqué Marine Le Pen. «Seule la dissolution permettra désormais aux Français de choisir leur destin», a-t-elle ajouté, renvoyant dos à dos «gauche, droite et macronistes» qualifiés de «partis du système».

Jusqu'à présent, ses prédécesseurs directs, Élisabeth Borne, Gabriel Attal et Michel Barnier, avaient évité de se confronter au vote de confiance. Celle-ci n'étant pas obligatoire.

Évoquant «un moment préoccupant qui impose une clarification», François Bayrou a souligné le «risque du surendettement», estimant qu'il s'agit d'«un danger immédiat qui pèse sur nous». «La charge de la dette va devenir cette année le budget le plus important de la Nation», a-t-il expliqué.