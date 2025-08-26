Bourses des élèves, arrêts de travail, don du sang... Voici tout ce qui change au 1er septembre

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, les demandes de bourses pour les élèves de collèges et lycées ouvriront dès le lundi 1er septembre. Le gouvernement a annoncé pour cette même date un assouplissement des conditions pour le don du sang et un nouveau formulaire obligatoire pour les arrêts de travail.

Des ajustements dans le domaine scolaire et dans celui de la santé. Ce lundi 1er septembre marque l’entrée en vigueur de nombreuses mesures qui pourraient affecter votre quotidien.

Un nouveau formulaire pour les arrêts de travail

Conformément à un décret pris en ce sens le 1er juillet dernier afin de lutter contre la fraude à l’Assurance maladie, un nouveau formulaire papier «Cerfa» spécifique devient obligatoire pour les avis d’arrêt de travail.

«À compter de cette date, tous les arrêts de travail qui ne sont pas dématérialisés devront être transmis sur le papier officiel transmis au professionnel de santé par la CPAM. Tout formulaire d’avis d’arrêt de travail papier émis sur un autre type de papier, scanné ou photocopié, établi par un professionnel de santé ou établissement de santé, sera considéré comme un faux et rejeté par l’Assurance maladie», a précisé cette dernière sur son site.

Le programme national de dépistage néonatal évolue

Dès le lundi 1er septembre, le programme national de dépistage néonatal, englobant tous les nouveau-nés naissant en France, va intégrer trois nouvelles maladies à dépister. Il s’agit des déficits immunitaires combinés (DICS), de l’amyotrophie spinale infantile (SMA) et du déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD).

Cette extension, décidée dans le cadre du 4e plan maladies rares 2025-2030, va donc porter à 16 le nombre de maladies graves et invisibles dépistées dès la naissance en France.

«Les centres régionaux de dépistage néonatal seront en charge du déploiement de ces trois nouveaux dépistages sur tout l’ensemble du territoire pour les enfants nés à compter du 1er septembre 2025, en lien avec le Centre national de coordination du dépistage néonatal et les agences régionales de santé», a précisé le ministère dans un communiqué.

Assouplissements des conditions de don du sang

Le gouvernement a décidé d’assouplir les directives concernant le don du sang en France. La contre-indication pour donner son sang suite à la réalisation d'un tatouage ou d'un piercing va être réduite dès le 1er septembre à deux mois, contre quatre mois jusqu'à maintenant. Ce délai a été réduit à l’identique pour celle visant à donner du sang après une séance d’acupuncture, de mésothérapie, de sclérose de varices ou une endoscopie avec instrument flexible.

À noter également que l’implantologie dentaire avec substituts osseux ne constitue plus une contre-indication pour donner son sang à compter du 1er septembre. L’ensemble de ces évolutions de critères sont intégrées au sein du questionnaire médical à remplir par chaque candidat au don

Début des bourses de collèges et lycées

La campagne de demandes de bourses pour les élèves inscrits en collège et en lycée va débuter ce lundi 1er septembre pour s’achever le 16 octobre prochain.

Cette aide financière, calculée selon les ressources annuelles et le nombre d’enfants à charge, peut varier entre 120 et 516 euros par an pour le collège et entre 495 et 1.053 euros chaque année pour le lycée.

Nouveau calcul pour le CMG

Dès septembre, le Complément de libre choix du mode de garde (CMG) va évoluer pour les familles monoparentales avec une extension de la prestation jusqu’aux 12 ans de l’enfant, ainsi que pour les foyers déjà bénéficiaires du CMG avant la réforme ayant des ressources modestes et des besoins d’accueil importants.

Le versement de cette prestation familiale est automatique et ne nécessite donc aucune démarche administrative à effectuer.