«Il boite et ne dort plus» : un père dénonce l’agression antisémite de son fils de 14 ans à la sortie d’une synagogue de Lyon

Un père de famille a dénoncé l'agression antisémite dont son fils de 14 ans a été victime vendredi 22 août à Lyon (Rhône), alors qu'il sortait d'une synagogue.

Alors que depuis plusieurs mois, les agressions antisémites ne cessent de se multiplier, Samuel en a également fait les frais. Cet adolescent de 14 ans, a été pris pour cible à la sortie d'une synagogue dans le 6e arrondissement de Lyon (Rhône) vendredi 22 août, indique le quotidien Le Progrès qui a rapporté l'information lundi. Une plainte a été déposée dimanche, après la fin du shabbat.

Selon le témoignage de son père à nos confrères, les faits se sont produits rue Crillon, «à 80 ou 100 mètres», du lieu de culte, lorsqu'un individu dissimulé derrière un buisson a aperçu son fils marchant seul. «[Il] l'a abordé en lui demandant s'il fumait. Samuel lui a répondu que non, est parti en marchant vite, sentant que ce n'était pas très clair», a-t-il raconté.

«L'individu a commencé à l'insulter, avec des propos antisémites, puis lui a fait une balayette. Samuel est resté sur ses appuis, s'est mis à courir mais a été rattrapé par le bras. L'individu lui a mis des coups de pied à la hanche [...] Il a eu très peur, le gars avait un objet en métal dans la main», a ajouté le père de famille.

La victime, qui a réussi à prendre la fuite après avoir donné un coup de genou à son assaillant, s'en est sortie avec «un hématome de plus de huit centimètres».

«Un poison qui n’a pas sa place dans notre République»

Depuis cette violente attaque, le jeune garçon «boite, ne dort plus». «Son seul tort est d'être juif. Il avait une casquette sur la tête, aucun signe religieux sur lui qui attire le regard. L'individu était derrière un bosquet. Est-ce que c'était prémédité ?», s'est-il demandé, «en colère, dans l'incompréhension».

«Un adulte a agressé un enfant, pour le seul motif d'être juif. Tout est fait pour que l'antisémitisme devienne à la mode», a-t-il conclu.

La Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a qualifié l'antisémitisme de «poison qui n’a pas sa place dans notre République» sur le réseau social X. «Les services de l’État le combattent avec détermination à chaque instant et partout sur notre territoire [...] La Préfète assure la communauté juive de son soutien», a-t-elle ajouté, précisant qu'une enquête avait été immédiatement ouverte par la police locale.

L’antisémitisme est un poison qui n’a pas sa place dans notre République.



Les services de l’Etat le combattent avec détermination à chaque instant et partout sur notre territoire.



Une enquête a été immédiatement ouverte par la @PoliceNat69.



La Préfète assure la communauté… https://t.co/gf3l6ZNVoa — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 25, 2025

Mohamed Chihi, conseiller écologiste du 7e arrondissement de Lyon, a également réagi sur la plate-forme BlueSky, affirmant : «Un adulte qui s’en prend à un enfant de 14 ans parce que juif : c’est l’incarnation de la lâcheté et de la haine. [...] Notre solidarité va à la victime et à sa famille. Notre détermination est totale : nous combattrons sans relâche toutes les haines», a-t-il défendu.