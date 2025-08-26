«Il pourrait s'agir d'une tête de réseau sortie de prison qui veut reprendre son territoire» : un immeuble du 9e arrondissement de Marseille visé par des tirs de mortiers

Un immeuble de Marseille est, pour la deuxième fois ce mois-ci, la cible de tirs de mortiers. Ces derniers pourraient être liés à des trafiquants, cherchant à «reconquérir» la zone.

Des violences qui se répètent. Un immeuble du 9e arrondissement de Marseille a été ciblé par des tirs de mortiers, ce vendredi 22 août en matinée. «Ça fait le même effet qu’une bombe», a témoigné un habitant au micro de CNEWS. «J’étais juste à côté, donc ça m’a bien réveillée à 6h30 du matin», a raconté une autre.

C’est la deuxième fois que l'immeuble, situé dans le quartier normalement calme des Myosotis, est visé par des tirs. Au début du mois, l’appartement d’une retraitée de 92 ans avait été en partie détruit par un tir. Vitres brisées, mobilier endommagé, carrelages brisés... La retraitée ne se trouvait heureusement pas dans la pièce touchée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer le lien entre les deux affaires : pour Eddy Sid, délégué de l’unité de police Fo Marseille, il serait «probable» que ces tirs proviennent de «points de deal et d'équipes de trafiquants des secteurs limitrophes» ou alors, d'«une tête de réseau sortant de prison», qui cherche à «reconquérir le territoire».

Des témoignages auraient fait état d’«hommes armés et cagoulés ont pris la fuite en courant». En attendant les résultats de l’enquête, la mairie a fait appel à «des renforts de patrouilles» dans le quartier.