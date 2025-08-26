«J'en ai rien a br***** d'être un violeur» : qui est Pafman, ce tiktokeur dont le discours masculiniste inquiète les internautes ?

Ces derniers jours, un Tiktokeur a suscité une vive polémique en tenant des propos faisant l’apologie du viol et diffusant des messages sexistes. Mais qui est donc ce Pafman, un «influenceur» largement critiqué pour des contenus jugés dangereux ?

«J'en ai rien a br***** d'être un violeur. Si j'avais violé une meuf, sachez que je m'en voudrais même pas». Cette déclaration, répréhensible par la loi, a été prononcée publiquement par un dénommé «Pafman» sur TikTok.

Initialement connu pour ses vidéos humoristiques, ce dernier a récemment pris un tournant radical, enchaînant propos masculinistes, incitations au viol, et conseils de manipulation à l'encontre des femmes.

"et même si j’avais violé une meuf sachez que je m’en voudrais même pas"



allez alle va te faire enculer paffman espèce de trdbl, c’est quel genre de fils de pute ça ? suicide toi rapidement petite merde humaine que t’es pic.twitter.com/dStU5KNYts — soul ★ (@soulthakidd) August 21, 2025

Des propos glaçants

Dans ses vidéos, le créateur de contenu, supposément d'origine camerounaise, a partagé à ses 60.000 abonnés ses techniques visant à contraindre des femmes à «se laisser filmer» pendant un rapport sexuel ou encore à en obtenir un lorsque sa partenaire ne le souhaite pas.

«Le mec qui domine ne demande pas. Il exige. C'est lui qui impose ses règles. Les gos [les femmes] sont à la disposition de notre désir», a-t-il affirmé face caméra.

Les femmes maghrébines sont notamment présentées comme des proies faciles dans son discours, qui s'inscrit dans une rhétorique masculiniste classique.

«Les meufs rebeux en général, comme elles sont dans une religion remplie d'interdits, font leur maximum pour garder une bonne image et, par conséquent, refoulent tout un tas de penchants déviants qu'elles ont en elles [...] Vous allez donc gagner sa confiance [...] Il faut s'arranger pour être un secret auprès de la meuf [afin de] voir une partie d'elle qui est différente», a expliqué le jeune homme.

Ça lâche normal des conseils pour manipuler les femmes Maghrébines et Musulmanes en les encourageant à dévoiler leur intimité, désirs pour les amener à la fornication ou jreve ? https://t.co/LgX9Lu0elWpic.twitter.com/ysNN76gBjD — Enfant2Gaza 🇵🇸 #HakimiBallondOr 🌕 (@nouspas2blabla) April 30, 2025

«Quand vous êtes dans le bail, c'est là que vous commencez à titiller sa curiosité sur tout ce qui est "paf" [pénis] C'est là que vous pouvez découvrir une furie [...] Il faut réussir à attirer la confiance de la meuf de façon à la sortir de cette prison que peut être la religion», a-t-il poursuivi.

Un aveu de viol ?

Pafman est même allé encore plus loin en admettant explicitement des rapports non consentis avec une compagne. «La go avec qui je me suis mis en couple, on a été dans le même lit. 20 fois, elle m'a dit : "Viens, on ba*** pas ! Ah non, viens on fait pas ça ! Ah là, j'ai mal". Je l'ai atomisée tout le temps», a-t-il affirmé lors d'un live.

et des gens suivent encore pafman alors que c un violeur, vous êtes comme lui enfaite pic.twitter.com/EhtQJTFxEx — .jay (@simplementJay) August 21, 2025

Sur la plate-forme, une jeune femme indiquant avoir été en contact avec lui a dénoncé ses agissements, les qualifiant de «problématiques». «Pour lui, sachez que les femmes sont littéralement des vides-c*******, des objets [...] Une fois, nous étions en appel, il m'a dit de vive voix qu'il voulait me violer. Il m'a dit : "J'ai envie de te violer". Ce cher Pafman m'a dit aussi une fois que ça ne le dérangeait pas de b***** une mineure tant qu'elle a la majorité sexuelle», a-t-elle témoigné, précisant qu'il aurait 22 ans.

mais qu’est-ce que je viens d’entendre ? que qqn retrouve ce mec c’est pas possible pic.twitter.com/SewunFMkOA — léa (@aellcm) August 23, 2025

Malgré la violence de ses propos, l'«influenceur» est adulé par plusieurs abonnés, à qui il prodigue régulièrement ses dangereuses méthodes lors de ses lives. Un internaute lui a notamment demandé comment «faire redescendre une go à qui on a donné du gaz», sous-entendu comment rabaisser une femme que l'on a trop encensée.

Les fans de Paffman il faut absolument qu’on en parle, c’est urgent là c’est trop une dinguerie ce que je viens de voir😳😳😳 pic.twitter.com/H18nV33vxW — Kuzan 🇫🇷 DB/OP Relecture (@KuzanMC_93) August 25, 2025

Un réseau social passif

Face à l'inaction de TikTok, des militantes féministes ont annoncé sur le réseau social X avoir effectué un signalement auprès de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille (Nord), où Pafman serait étudiant en droit.

«Ces contenus témoignent d'une volonté manifeste de nuire et constituent des incitations dangereuses à la violence sexuelle, dans un climat où les femmes prennent de plus en plus de risques à dénoncer les prédateurs, il est important de condamner tout comportement favorisant les violences sexistes et sexuelles», a écrit le collectif, exhortant «toutes les étudiantes de l'université de Lille à se mobiliser et suivre cette affaire».

Avec plusieurs féministes nous avons fait un signalement à son université, je viens d’avoir une réponse plutôt positive et on va pas lâcher pour que des mesures concrètes soient prises!! https://t.co/hII0Ey9nuH pic.twitter.com/xFBJlDEUEZ. — Melliflue™ (@spiningpumpkin) August 25, 2025

«Ses propos sont si violents que nous avons été plusieurs à procéder à un signalement sur la plate-forme Pharos et nous sommes prêtes à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cet individu soit sanctionné», ont-elles poursuivi.

Un représentant de l'Université aurait réagi, affirmant partager leur «indignation» et condamner «ce type de comportement». En outre, un autre «signalement anonyme» aurait été effectué vendredi 22 août après-midi auprès de la cellule de lutte contre le harcèlement sexuel de l'Université, de la Maison de la médiation de l'établissement ainsi qu'au Cabinet de Monsieur le Président de l'Université de Lille «avec les liens nécessaires».

Les masculinistes dans le radar des députés

Selon son règlement intérieur, «tout fait susceptible de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement» est passible de sanctions disciplinaires, allant de l'avertissement à l'exclusion définitive.

Loin de se laisser impressionner, Pafman a répliqué sur Snapchat, écrivant : «J'me fais menacer par des gens qui n'ont pas conscience que je peux les tuer et violer leur daronne [mère] et mettre la sextape sur TikTok».

«C'est pour ça que je dis que si je l'avais fait, je ne m'en voudrais pas parce que si je l'avais fait, par définition, c'est que j'avais envie de le faire. Dans la vie, tu t'en veux pas de faire un truc que t'avais envie de faire», a-t-il poursuivi face aux accusations. De son côté, TikTok n'a pas encore réagi à l'affaire.

Plusieurs personnalités propageant la même doctrine masculiniste ont été épinglées par les réseaux sociaux et l'État ces dernières semaines. Adrien Laurent et Alex Hitchens ont notamment participé à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en juillet pour juger des effets psychologiques de l'utilisation de TikTok chez les personnes mineures.