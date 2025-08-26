«La protection de nos compatriotes juifs est une priorité absolue» : Emmanuel Macron répond personnellement à Benjamin Netanyahou

Emmanuel Macron a personnellement répondu à la lettre de Benjamin Netanyahou qui s’était préoccupé «de la montée alarmante de l’antisémitisme en France». «La lutte contre l’antisémitisme ne saurait être un sujet d’instrumentalisation», a rétorqué le chef de l’Etat qui assure que «que la protection de nos compatriotes juifs est une priorité absolue.»

Emmanuel Macron a estimé que les «accusations d'inaction» portées par Benjamin Netanyahou envers la France en matière de lutte contre l'antisémitisme constituent une «offense» pour le pays «tout entier» et a exhorté le Premier ministre israélien à sortir de sa «fuite en avant meurtrière» à Gaza, dans une lettre rendue publique mardi par le quotidien Le Monde.

«Ces accusations d'inaction face à un fléau que nous combattons de toutes nos forces sont inacceptables et offensent la France toute entière», a-t-il écrit, estimant que cette lutte «ne saurait être un sujet d'instrumentalisation».

Le chef de l'Etat a appelé le Premier ministre israélien à «sortir de la fuite en avant meurtrière et illégale d'une guerre permanente à Gaza qui expose votre pays à l'indignité et votre peuple à une impasse, à cesser l'illégale et injustifiable recolonisation de la Cisjordanie».

Une profonde inquiétude

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron en date du 17 août, Benjamin Netanyahou s'est dit «préoccupé par la montée alarmante de l'antisémitisme en France et par le manque d'actions décisives du gouvernement pour y faire face».

Le 19 août, la présidence française avait déjà dénoncé comme «erronée, abjecte» l'accusation de Benjamin Netanyahou, affirmant qu'Emmanuel Macron en avait pris connaissance par voie de presse et y répondrait par courrier.

Le chef de l'Etat français souligne dans sa réponse qu'il «demeure et demeurera garant de l’impérieuse nécessité de combattre cette abomination, partout et toujours».

Déjà 646 actes antisémites ont déjà été enregistrés en France de janvier à juin 2025 soit 27,5% de moins que sur la même période en 2024. Des chiffres qui restent supérieurs à ceux enregistrés de janvier à juin 2023, soit avant le 7-Octobre 2023 et l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, selon le ministère de l'Intérieur.