Législative partielle à Paris : pourquoi Michel Barnier ne pourra-t-il pas voter pour son propre scrutin ?

Candidat à l’élection législative partielle de la 2e circonscription de Paris, l’ancien Premier ministre Michel Barnier ne pourra pas voter à son propre scrutin.

Un scrutin toujours riche en rebondissements. Les 21 et 28 septembre prochain, les électeurs de la 2e circonscription de Paris seront invités à élire leur nouveau député, à l’occasion d’une élection législative partielle.

Une campagne à laquelle participera la ministre de la Culture Rachida Dati, le député européen RN Thierry Mariani, Frédérique Bredin, ministre sous François Mitterrand, pour le Parti socialiste, et Michel Barnier, pour Les Républicains.

Originaire de Savoie, l’ancien Premier ministre pourrait cependant ne pas pouvoir voter au scrutin auquel il candidate. S’il réside à Paris depuis un moment, Michel Barnier serait toujours enregistré sur les listes électorales… de Savoie, son fief historique.

Pour rappel, il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales de son lieu d’élection pour se présenter aux élections législatives.

Malgré cet imbroglio, l’entourage de Michel Barnier a confirmé son ancrage local dans ce territoire qu’il connaît bien.

Quels sont les quartiers concernés ?

Dans le détail, ce scrutin concernera les habitants de trois arrondissements du centre de Paris. En effet, selon le ministère de l’Intérieur, la 2e circonscription de Paris représente l’entièreté du 5e arrondissement.

Mais aussi les quartiers de la Monnaie, d’Odéon et de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement, ainsi que les quartiers du Gros-Caillou, d’Invalides et Saint-Thomas d’Aquin, dans le 7e arrondissement, celui de Rachida Dati.

Comme le rappelle la mairie de Paris sur son site internet, la demande d'inscription sur les listes électorales peut se faire en mairie d'arrondissement ou en ligne, et sera examinée «sous huitaine». Un justificatif de domicile figure parmi les pièces nécessaires.