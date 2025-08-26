Les images spectaculaires de parachutistes sautant du sommet d'une tour de La Défense (vidéo)

Plusieurs base jumpers se sont élancés ce mardi du haut de la tour Carpe Diem, située à La Défense, dans les Hauts-de-Seine, d'après les images filmées par un témoin et transmises à CNEWS.

Une scène digne d'un film d'action. Ce mardi, plusieurs personnes ont sauté en parachute depuis le toit de la tour Carpe Diem, au cœur du quartier d'affaires de La Défense, dans les Hauts-de-Seine.

Après qu'un premier base jumper s'est élancé du toit de l'édifice haut de 154 mètres, attirant l'attention d'un salarié présent dans une autre tour, trois autres l'ont suivi, d'après les images filmées par un témoin.

On ne sait pas, à l'heure actuelle, si les sauts étaient autorisés ou non. Contactée par CNEWS, la sécurité du gratte-ciel n'a pas souhaité communiquer à ce sujet.

Le base jump est une pratique consistant à sauter en parachute à des altitudes très faibles, souvent dans des milieux urbains, depuis des tours ou des monuments.

Récemment, trois individus avaient été interpellés après avoir escaladé la tour Eiffel, l'un d'eux arrivant même à s'élancer dans le vide depuis le haut de la Dame de fer.