Manifestation des taxis, préavis de grève de FO, mobilisation intersyndicale... Outre le blocage du 10 septembre, quels pourraient être les autres points chauds de la rentrée ?

Le 10 septembre concentre les inquiétudes avec la menace d’un blocage national. Avant cette date, d'autres événements visant à montrer un mécontentement général pourraient aussi voir le jour, alors que François Bayrou se soumettra à un vote de confiance au Parlement, le 8 septembre.

Depuis plusieurs semaines, un appel à «bloquer le pays le 10 septembre» circule massivement sur les réseaux sociaux. Né sur Telegram puis relayé sur TikTok et X avec le hashtag #bloquonstout, il dénonce les économies prévues dans le budget et la suppression de deux jours fériés annoncée par François Bayrou.

Un appel citoyen qui s'est fait entendre jusque chez certains syndicats et responsables politiques.

6⃣ Le 10 septembre, on ne quémande pas une “pause”.

On arrête la machine, on impose notre voix.



Parce que la France n’a pas besoin d’une année blanche mais bien d’une rupture.



N'attendons pas pour instaurer le rapport de force#BloquonsTout#10septembre2025#10Septembrepic.twitter.com/RrVjY53rRs — Lola ⏚ (@lola_lxbrg) August 25, 2025

Dès le 1er septembre, la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC ont prévu de se retrouver à Pau, fief de François Bayrou. Une réunion de rentrée symbolique qui doit donner le ton.

«Les travailleurs et les travailleuses ne se laisseront pas faire», a affirmé Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

Assurance chômage, jours fériés, budget, services publics : le gouvernement fait le choix du passage en force.



L’ensemble des organisations syndicales se retrouvent le 1er septembre pour organiser la mobilisation. Les travailleurs et les travailleuses ne se laisseront pas faire! pic.twitter.com/VdtrtoD7mW — Sophie Binet (@BinetSophie) August 9, 2025

un mois de septembre mouvementé

En ce qui concerne la 10 septembre, c’est la date la plus redoutée par le gouvernement. L’intersyndicale appelle à un blocage national, avec des grèves et des manifestations annoncées sur l’ensemble du territoire. Une date qui sera précédée, deux jours plus tôt par un vote de confiance qui pourrait mettre en danger le Premier ministre devant les députés.

Cependant, dès le 5 septembre, une mobilisation massive pourrait également intervenir. Les taxis et transporteurs sanitaires envisageraient de descendre dans la rue pour protester contre les nouveaux tarifs du secteur. Un signal qui pourrait être suivi par d’autres professions, notamment dans les services publics.

De plus, pour montrer que la contestation ne doit pas se limiter à ces seules journées, Force ouvrière (FO) a déposé un préavis de grève reconductible à partir du 1er septembre. Concrètement, cela signifie que plusieurs secteurs pourront entrer en grève sans limite de temps, avec la possibilité de prolonger le mouvement jour après jour.

Cette stratégie permet à FO de maintenir la pression sur le gouvernement au-delà du 10 septembre et de rappeler que le malaise touche de nombreux dossiers.

Un budjet d'automne qui s'annonce compliqué

Au Parlement, l’automne sera marqué par la présentation du budget, qui prévoit 43 milliards d’euros d’économies. Une séquence à hauts risques, alors que le Rassemblement national et La France insoumise pourraient agiter la menace d’une motion de censure. Reste le passage du vote de confiance le 8 septembre pourrait rebattre totalement les cartes et provoquer la fin prématurée du gouvernement Bayrou.

Du 1er septembre jusqu’au vote du budget en octobre, les blocages, grèves et débats parlementaires pourraient s'enchainer.