Marseille : il se tue en voulant récupérer le téléphone de sa compagne tombé dans les rochers

Un homme s'est tué ce mardi 26 août en glissant sur des rochers à Marseille (Bouches-du-Rhône), alors qu'il tentait de récupérer le téléphone portable de sa compagne.

Un accident fatal. Un homme a perdu la vie ce mardi 26 août, après être tombé sur des rochers situés sur la corniche Kennedy, dans le 7e arrondissement de Marseille, en tentant de rattraper le téléphone de sa conjointe qui venait de lui échapper des mains.

Selon nos confrères de La Provence, à l'origine de l'information, la victime aurait perdu l'équilibre aux alentours de 4h30.

Rapidement dépêchés sur place, les marins-pompiers de Marseille ont découvert l'homme inanimé.

Une enquête ouverte

Malgré leur intervention, la victime, qui présentait une plaie à la tête n'a finalement pu être sauvée.

Le décès du trentenaire a été confirmé une heure après sa chute. Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer les conditions exactes de ce tragique accident.

Les premiers témoignages appuient la version de la glissade fatale, durant laquelle l'homme aurait heurté un rocher tête la première.