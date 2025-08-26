Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 49 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 49 départements en vigilance jaune aux orages ce mercredi 27 août.

Un appel à la prudence à ne pas prendre à la légère. Pas moins de 49 départements font l'objet ce mercredi d'une alerte jaune aux orages.

Sont concernés : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Manche, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, les Vosges et le Territoire de Belfort.

«Une dégradation pluvio-orageuse s'étend du sud- ouest au nord-est du pays. On attend principalement des orages fortement pluvieux accompagnés de rafales de vent soutenues. Le risque de phénomènes dangereux est plus marqué de l'Occitanie au Limousin», analysent les prévisionnistes dans leur dernier bulletin.

