Orages : voici les 9 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Des territoires où la prudence doit être de mise. Météo-France a placé 9 départements en vigilance orange orages pour cette journée du mercredi 27 août.

Ainsi, sont concernés : l'Ain, l'Allier, le Cantal, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire.

Parallèlement, 44 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour le même motif.

©Météo-France

«La dégradation orageuse pourra s'étendre aux régions limitrophes du nord-est mais également du sud-ouest en soirée. Une aggravation du niveau de vigilance vers l'orange est probable, et il convient donc de se tenir informé lors des prochaines cartes de vigilance», a prévenu l'agence météorologique.

Par ailleurs, six départements ont été placés en vigilance jaune au risque de vagues-submersion, a prévenu Météo-France.